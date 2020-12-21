В Бурятии депутаты отказались урезать расходы на содержание Хурала

В 2021 году деятельность парламента обойдется бюджету в 298 млн рублей
На сегодняшней сессии депутаты приняли объем бюджетных расходов на деятельность Народного Хурала в 2021 году. По плану, на парламент планируется потратить почти 298 млн рублей.
Из них на зарплату депутатов, работающих на постоянной основе, планируется потратить 32,7 млн рублей и еще 9,9 млн рублей – на взносы по обязательному социальному страхованию. Плюс к этому, 44,3 млн рублей составит возмещение расходов на депутатскую деятельность, 58 млн рублей – на зарплату помощникам и специалистам фракций. Затраты на материально-техническое обеспечение деятельности Хурала – 40 млн рублей.
Дискуссия разгорелась относительно увеличения расходов на Хурал по сравнению с прошлым годом примерно на 7 млн рублей. Это повышение возникло из-за того, что правительство внесло законопроект о повышении базовой ставки для госслужащих на 3%. Однако, ранее депутаты перенесли рассмотрение этого законопроекта. В итоге возник вопрос: стоит ли прописывать это повышение в постановлении о расходах Хурала на 2021 год?
По словам вице-спикера Хурала Цырена Доржиева, если не принять расходы Хурала на этой сессии, то в январе и феврале парламент не сможет тратить деньги, ведь на то не будет оснований.
С ним не согласился депутат Баир Цыренов, который предложил вычеркнуть их проекта то самое повышение зарплат на 3%, которое не прошло ранее. Впрочем, депутаты решили эти деньги в проекте пока оставить. И вычеркнуть их только в том случае, если закон о повышении базовой ставки не пройдет через Хурал в феврале будущего года.
Фото: «Номер один»
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