В Бурятии депутаты отказались урезать расходы на содержание Хурала

В 2021 году деятельность парламента обойдется бюджету в 298 млн рублей





На сегодняшней сессии депутаты приняли объем бюджетных расходов на деятельность Народного Хурала в 2021 году. По плану, на парламент планируется потратить почти 298 млн рублей.