Замглавы Джидинского района Бурятии лишилась работы из-за квартиры

Чиновница продала свое жилье администрации, нарушив антикоррупционный закон





Прокуратура Бурятии выявила нарушение антикоррупционного законодательства в действиях замглавы администрации Джидинского района по социальной политике Елены Кулюшиной.

«Проверкой установлено, что районная администрация приобрела у заместителя главы района 2-комнатную благоустроенную квартиру для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Вопреки закону «О противодействии коррупции» она не уведомила работодателя о намерении участвовать в аукционе, не приняла меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов», - сообщили в надзорном ведомстве.Прокурор направил информацию о результатах проверки в Комиссию по урегулированию конфликта интересов, соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Джидинского района. Однако чиновники не нашли нарушений законодательства в действиях своего коллеги.Тогда прокурор обратился в суд. Он потребовал обязать администрацию района расторгнуть трудовой договор с Еленой Кулюшиной на основании п. 7.1 ст. 81 Трудового кодекса РФ (непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя)Джидинский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу. Не исключено, что Елена Кулюшина обжалует его.Фото: «Номер один»