Депутат Хурала Бурятии заступился за подследственных чиновников

По его словам, они страдают из-за нестыковок в финансировании авиасообщения





На вчерашней сессии Хурала Бурятии депутат Баир Гармаев высказался по поводу возбужденного недавно уголовного дела на сотрудников администрации Баунтовского района. Речь идет о необоснованном расходовании бюджетных средств, допущенных при субсидировании авиаперевозок

- Ко мне обратилась администрация Баунтовского района с вопросом о ситуации с авиаперевозками в отдаленных поселках, - рассказал Баир Гармаев. - Жители с мая по ноябрь не могут выехать из своих поселков. Там болотистые места и единственный способ добраться – это авиасообщение. К сожалению, у нас в республике отсутствуют авиакомпании, имеющие сертификаты эксплуатантов для осуществления коммерческих воздушных перевозок. В 2018-20 годах перевозка пассажиров осуществляла компания «Аэросервис» из Читы. При этом нулевые рейсы организованы только при отказе пассажиров от перелета, либо при перелете в одном направлении.По словам депутата, нынешняя система финансирования авиаперевозок нуждается в изменениях, иначе это уголовное дело может быть не последними.- Я прошу правительство РБ в целях исключения нулевых рейсов, минимизации неэффективного расходования бюджетных средств и исключения повторения случаев уголовного преследования должностных лиц органов местного самоуправления разработать порядок предоставления единой субсидии из бюджета РБ на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчиков, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки на территории муниципальных образований, - предложил депутат.Напомним, в ноябре этого года Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по ч. 1 ст.286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Речь идет о необоснованном расходовании бюджетных средств, которое, по мнению следственных органов, допустили должностные лица администрации Баунтовского района.«Следствием установлено, что с 2017 по 2019 годы двумя авиакомпаниями, работающими на местных воздушных линиях внутри района, выполнялись авиарейсы без пассажиров либо с числом загрузки от одного до двух человек. Общая сумма расходов на компенсацию таких полетов составила свыше 300 тысяч рублей. При этом в ряде случаев при выполнении авиарейсов с нулевым числом пассажиров авиаперевозчик фактически не понес расходов на выполнение перевозки», сообщали в следственном ведомстве.Фото: «Номер один»