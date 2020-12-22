Власти Бурятии отказались отдать служебные квартиры нуждающимся

По словам представителя минимущества, закон не позволяет это сделать



Вчера на очередной сессии Хурала снова встал вопрос о специализированном жилом фонде правительства Бурятии. Речь идет о 7 квартирах и одном таунхаусе для чиновников, занимающих высокие должности.

- Хотелось бы услышать мнение правительства о необходимости продажи спецжилфонда правительства республики в количестве 7 квартир и 1 таунхауса. Учитывая дефицит бюджета достаточно серьезный, - говорил депутат Баир Цыренов. - Наверное, этот вопрос всегда будет актуальный, пока у государства будут чрезмерные расходы.



Мнение правительства оказалось довольно категорично. Так, замминистра имущественных и земельных отношений республики Марина Коротич пояснила, что по закону продавать правительственные квартиры нельзя. Тогда депутаты предложили другие варианты.



- Есть возможность передать это имущество в муниципалитет – город Улан-Удэ, провести оценку. И администрация в свою очередь уже может реализовать это имущество. Или разменять эти квартиры, таунхаусы и использовать их как подменный фонд, - предлагал Баир Цыренов. - Второй вариант: администрация Улан-Удэ эти квартиры реализует, а республиканский бюджет на эту сумму уменьшит финансирование городского бюджета. При желании можно найти механизмы. Ответ «невозможно продать» меня лично не устраивает.



С ним согласился и депутат Иринчей Матханов:



- Хорошо, раз нельзя продать, давайте отдадим многодетным семьям, инвалидам. Отдайте детям войны. Не нужно подходить к каждому вопросу по-чиновничьи, - говорил он.



Впрочем, конкретного ответа по этому поводу от чиновников не прозвучало.



Напомним, на прошлой сессии депутаты также поднимали



Фото: pixabay.com

- Хотелось бы услышать мнение правительства о необходимости продажи спецжилфонда правительства республики в количестве 7 квартир и 1 таунхауса. Учитывая дефицит бюджета достаточно серьезный, - говорил депутат Баир Цыренов. - Наверное, этот вопрос всегда будет актуальный, пока у государства будут чрезмерные расходы.Мнение правительства оказалось довольно категорично. Так, замминистра имущественных и земельных отношений республики Марина Коротич пояснила, что по закону продавать правительственные квартиры нельзя. Тогда депутаты предложили другие варианты.- Есть возможность передать это имущество в муниципалитет – город Улан-Удэ, провести оценку. И администрация в свою очередь уже может реализовать это имущество. Или разменять эти квартиры, таунхаусы и использовать их как подменный фонд, - предлагал Баир Цыренов. - Второй вариант: администрация Улан-Удэ эти квартиры реализует, а республиканский бюджет на эту сумму уменьшит финансирование городского бюджета. При желании можно найти механизмы. Ответ «невозможно продать» меня лично не устраивает.С ним согласился и депутат Иринчей Матханов:- Хорошо, раз нельзя продать, давайте отдадим многодетным семьям, инвалидам. Отдайте детям войны. Не нужно подходить к каждому вопросу по-чиновничьи, - говорил он.Впрочем, конкретного ответа по этому поводу от чиновников не прозвучало.Напомним, на прошлой сессии депутаты также поднимали вопрос о правительственном жилье . Тогда они сумели добиться от первого зампреда правительства республики информацию о том, что 2 служебные квартиры закреплены за министрами, 1 – за администрацией главы и правительства, 1 – за руководителем некой службы, 1 квартиру занимает сотрудник аппарата Хурала, 2 квартиры свободны. Таунхаус занимает зампред правительства Бурятии.Фото: pixabay.com