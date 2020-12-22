22.12.2020
Власти Бурятии отказались отдать служебные квартиры нуждающимся

Власти Бурятии отказались отдать служебные квартиры нуждающимся

По словам представителя минимущества, закон не позволяет это сделать

Вчера на очередной сессии Хурала снова встал вопрос о специализированном жилом фонде правительства Бурятии. Речь идет о 7 квартирах и одном таунхаусе для чиновников, занимающих высокие должности.

- Хотелось бы услышать мнение правительства о необходимости продажи спецжилфонда правительства республики в количестве 7 квартир и 1 таунхауса. Учитывая дефицит бюджета достаточно серьезный, - говорил депутат Баир Цыренов. - Наверное, этот вопрос всегда будет актуальный, пока у государства будут чрезмерные расходы.

Мнение правительства оказалось довольно категорично. Так, замминистра имущественных и земельных отношений республики Марина Коротич пояснила, что по закону продавать правительственные квартиры нельзя. Тогда депутаты предложили другие варианты.

- Есть возможность передать это имущество в муниципалитет – город Улан-Удэ, провести оценку. И администрация в свою очередь уже может реализовать это имущество. Или разменять эти квартиры, таунхаусы и использовать их как подменный фонд, - предлагал Баир Цыренов. - Второй вариант: администрация Улан-Удэ эти квартиры реализует, а республиканский бюджет на эту сумму уменьшит финансирование городского бюджета. При желании можно найти механизмы. Ответ «невозможно продать» меня лично не устраивает.

С ним согласился и депутат Иринчей Матханов:

- Хорошо, раз нельзя продать, давайте отдадим многодетным семьям, инвалидам. Отдайте детям войны. Не нужно подходить к каждому вопросу по-чиновничьи, - говорил он.

Впрочем, конкретного ответа по этому поводу от чиновников не прозвучало.

Напомним, на прошлой сессии депутаты также поднимали вопрос о правительственном жилье. Тогда они сумели добиться от первого зампреда правительства республики информацию о том, что 2 служебные квартиры закреплены за министрами, 1 – за администрацией главы и правительства, 1 – за руководителем некой службы, 1 квартиру занимает сотрудник аппарата Хурала, 2 квартиры свободны. Таунхаус занимает зампред правительства Бурятии.  

Фото: pixabay.com
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