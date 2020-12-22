В Бурятии чиновники и депутаты поспорили о деньгах на церкви и дацаны

В будущем году на них выделено 50 млн рублей из бюджета





На вчерашней сессии Хурала депутаты в числе прочего обсуждали траты из бюджета на будущий год.

- Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций – 50 млн. Это ремонт и реставрация зданий и сооружений религиозного назначения. Дацаны, церкви. Я насколько помню, с 2013 года туда выделяются деньги. Вообще у любой программы есть начало и есть завершение. У этой программы – когда все это завершится, когда все построится? Сколько надо денег туда вложить? По заключению правового управления – вообще, должны ли мы туда вообще деньги направлять? Есть какие-то границы? У нас дацанов, церквей уже достаточно много, - говорил депутат от КПРФ Тумэн Дондоков.Вопрос был обращен к правительству республики, от которого решил выступить зампред Баир Цыренов. Прежде, чем ответить на вопрос, он немного углубился в историю.- Мы помним, в свое время разрушали православные храмы, буддийские дацаны, преследовали священников. Сегодня я не понимаю, почему встает вопрос, можем ли мы давать субсидии религиозным организациям. Религиозные организации вносят большой вклад в укрепление межконфессионального и межнационального мира. И я считаю, что мы с вами находимся на верном пути, когда оказываем поддержку в том числе и на восстановление храмов, которые были разрушены в советское время по инициативе рьяных некоторых представителей коммунистической партии. Я сам был членом КПСС и партийным работникам. Но считаю, что сегодня мы отдаем долг. Поэтому я не вижу здесь никаких противоречий, - отвечал он.Однако депутаты о КПРФ заметили, что вопрос был о другом, а именно: когда закончится программа, если ее можно так назвать, по ремонту и строительству объектов религиозного назначения.- Мы ежегодно принимаем и будет работать до тех пор, пока будем принимать. А как иначе? Вы хотите сказать, что мы к такому-то году все храму восстановим? Я не уверен. У нас Анинский дацан, он является памятником культурного наследия. Мы сейчас проводим работу, чтобы включить его в федеральную программу, чтобы восстанавливать. Там очень большие деньги – 100 с лишним ммиллионов рублей. Когда мы эти деньги получим, я сказать не могу, - пояснил Баир Цыренов.Фото: «Номер один»