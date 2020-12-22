В Хурале Бурятии предложили избавиться от министра по инвестициям

По мнению одного из депутатов, это позволит бюджету сэкономить деньги





По словам депутата Хурала Леонтия Красовского, выступившего на вчерашней сессии парламента, в проекте бюджета на 2021 год идет сокращение по многим позициям. А значит, пора взглянуть на расходы на аппарат чиновников.

- Я думаю, что сейчас логично встает вопрос о целесообразности министерства по инвестициям и самого министра по инвестициям, - отметил он.Кроме того, еще одна строка под сокращение, по его словам – это расходы на «Байкальскую гавань», которая, к тому же, дублирует функции министра по инвестициям.- На 2021 год содержание «Байкальской гавани» предлагается потратить 65 млн рублей. Хотя нам еще в прошлом году обещали, что она выйдет на самоокупаемость. В функционал администрации «Гавани» также входит привлечение инвесторов на территорию Бурятии. К чему такое многократное дублирование, тем более они показывают нулевую эффективность. У меня предложение: рассмотреть финансирование по «Байкальской Гавани», насколько оно целесообразно, и по министерству по инвестициям, - заявил Леонтий Красовский.Напомним, пост министра по инвестициям Бурятии занимает Дарья Архинчеева. Это уже не первый случай, когда депутаты критикуют ее деятельность. Так, этой осенью чиновница даже направила в комиссию по депутатской этике Народного Хурала письмо с требованием дать оценку поведению депутата Иринчея Матханова. Поводом для этого стало заседание Комитета по экономической политике, состоявшееся еще 3 июля. На нем рассматривался отчет о работе Фонда регионального развития Бурятии в 2019 году.Журналистов на том заседании не было. Скупой отчет о мероприятии дала тогда пресс-служба Хурала. В нем, в частности, сообщалось, что о работе фонда резко высказался депутат Иринчей Матханов.«По его мнению, организация не оправдывает своего предназначения. Его позиция - фонд должен поддерживать, прежде всего, предпринимателей Бурятии, помогать в реализации их идей, оформлении бизнес-проектов. В результате депутаты решили осенью еще раз заслушать руководителей фонда, а также министра по инвестициям Бурятии Дарью Архинчееву», говорилось в сообщении пресс-службы.Что именно говорил Иринчей Матханов в адрес фонда и лично министра, не известно. Однако его слова, судя по всему, довели чиновницу чуть ли не до слез. По крайней мере, это можно предположить из текста ее жалобы. Однако комиссия по этике жалобу министра отклонила.Кроме того, на прошедшей сессии планировалось заслушать доклад Дарьи Архинчеевой об итогах работы, однако вопрос из повестки был вычеркнут, причем уже не в первый раз.Фото: «Номер один»