Главе Бурятии разрешили предупреждать сельских депутатов вместо увольнения

Речь идет о народных избранниках, неверно оформивших декларации о доходах





На очередной сессии депутаты Хурала рассмотрели изменения в закон, которые смягчают наказания для их сельских коллег в случаях, когда они предоставляют неверную информацию о доходах. Ранее за подобным проступком сразу следовало увольнение.