Главе Бурятии разрешили предупреждать сельских депутатов вместо увольнения

Речь идет о народных избранниках, неверно оформивших декларации о доходах
На очередной сессии депутаты Хурала рассмотрели изменения в закон, которые смягчают наказания для их сельских коллег в случаях, когда они предоставляют неверную информацию о доходах. Ранее за подобным проступком сразу следовало увольнение.
По словам зампреда правительства Баира Цыренова, который рассказывал депутатам суть законопроекта, документ предлагает ввести новую меру ответственности для сельских нарушителей – предупреждение. Но только за незначительные нарушения. То есть, если отклонение в декларации и по факту окажется не более 10 тысяч рублей.
Депутаты Хурала положительно оценили такую инициативу и даже вспомнили грустные истории о своих сельских коллегах.
- В Хоринском районе неправильно подал декларацию, и хорошего депутата освободили, - говорил депутат Буда-Ширап Батуев.
Напомним, в последнее время в суды поступили несколько исков от главы Бурятии по увольнению сельских депутатов из-за недостоверных деклараций о доходах. Как правило, суды удовлетворяют такие иски, лишая сельских народных избранников мандатов.
Фото: «Номер один»
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