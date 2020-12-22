Житель Бурятии поплатился за публикацию интимных фото своей бывшей

Теперь в биографии мужчины появилась судимость





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Северо-Байкальского района, обвиняемого по ч. 1 ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

Как сообщили в пресс-службе Байкальской транспортной прокуратуры, летом этого года после разрыва со своей подругой обиженный мужчина решил отомстить. От имени женщины он создал фейковую страницу «В Контакте», где разместил ее интимные фото, адрес проживания и телефон.На суде обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 15% из заработка в доход государства условно с испытательным сроком 1 год.Фото: pixabay.com