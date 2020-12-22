Депутаты Хурала приняли бюджет Бурятии на 2021 год

Расходы республиканской казны составят 85,3 млрд рублей



Напомним, в первом чтении бюджет будущего года депутаты приняли в конце ноября, на предыдущей сессии Народного Хурала.



- С момента принятия закона о республиканском бюджете на 2021-23 годы в первом чтении комитетами была проведена значительная работа, были организованы рабочие группы по рассмотрению данного проекта, - докладывал председатель бюджетного комитета Хурала Зоригто Цыбикмитов. - С учетом поддержанных комитетом поправок изменились параметры республиканского бюджета на 2021 и на плановый период 2022-23 годы. Доходы республиканского бюджета на 2021 год планируются в сумме 80,8 млрд рублей, расходы в сумме 85,3 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 4,5 млрд рублей.



Одна из главных задач авторов проекта – соблюсти баланс. Ведь, с одной стороны, в нынешних условиях бюджет республики нуждается в налоговых поступлениях. С другой же бизнес в республике нужно поддержать и сохранить, а значит – и снизить налоговую нагрузку. Одно из предложений в этом направлении прозвучало из уст депутата Михаила Гергенова.



- Мы в 2019 году принимали закон, который позволяет с 2020 года увеличить налог на имущество для юридических лиц. Уже в этом году он увеличился с 0,5% до 2%. То есть в четыре раза, - рассказал он. - Я обратился к министру экономики, чтобы в 2021 году сделать ставку по налогу не 2% - максимально позволенную нам федеральным законом, а хотя бы 1%. Чтобы плавно перейти от 0,5% до 1%. С такой просьбой ко мне обратилась руководитель Буркоопсоюза – самого большого предприятия, которое работает в наших районах, у них очень большая сеть магазинов, работающих в самых отдаленных селах. У них с 2 млн налог на имущество вырастет до 8 млн рублей.



Чтобы сохранить бизнес, депутат предложил создать рабочую группу и, совместно с правительство Бурятии, рассмотреть варианты снижения нагрузки на предпринимателей республики.



Что же касается, наоборот, пополнения казны, то депутаты предложили внимательнее изучить компании, которые работают в Бурятии, но зарегистрированы в других регионах.

- Как воздействовать на те предприятия, которые зарабатывают у нас в республике, а платят налоги в другие регионы? Тут надо как-то поработать, чтобы у нас оставались эти налоги, - говорил депутат Анатолий Ковалев.



Ответить на этот вопрос вызвался присутствующий на сессии Глава Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, такая работа ведется постоянно.





- Мы два года назад принимали закон в части железнодорожных операторов, давали льготу и у нас прописались достаточно много крупных налогоплательщиков, - пояснил глава. - На прошлой сессии внесли изменения по УСНО. Там принята норма, что кто к нам из другого региона по УСНО прописывается, получает льготную ставку 1% (по доходам) или 5% (по прибыли). Это как раз тема привлечения к нам налогоплательщиков. По не законодательным административным действиям с теми подрядчиками, которые работают на территории Бурятии, по дорожным работам, по строительству, есть условие, что, если получаешь подряд на территории республики, регистрируйся юридическим адресом в республике, либо создавай филиал, который ведет работу здесь, чтобы налоги платились здесь. Вопрос правильный, вопрос актуальный, работа в этом направлении ведется.



Тем временем, несмотря на сложный бюджет будущего года, депутаты обратили внимание на направления, которые не носят срочный характер, но которыми нужно заниматься уже сейчас.



- Я еще летом озвучивал три наших предложения, - говорил председатель экономического комитета Хурала Анатолий Кушнарев. - Они частично учтены, частично нет. Комитет считает, что в 2021 году правительство должно обратить внимание на три направления. Первое – это развитие внутреннего туризма. Как известно с 1 января 2025 года допуск отдыхающих на Байкал будет запрещен. Для этого мы должны оборудовать площадки, в том числе для автостоянок. К сожалению, до сих пор вопрос не решен.



Второе направление касается поддержки малого предпринимательства на селе. Дело в том, что с будущего года прекращает свое действие программа «Начинающий фермер». А значит, нужно стимулировать бизнес сельской местности иными способами. Ведь от этого зависит очень многое, в том числе – уровень миграции из сельской местности в город, которая создает массу проблем.



- И, наконец, третье – это трендовое направление по всей России. Создается мусороперерабатывающая промышленность. Мы пытаемся, чтобы отдельная статься была в бюджете на развитие экологического предпринимательства. Это прежде всего переработка мусора. Хотя бы начать с переработки древесных отходов и пластика. У нас есть отдельные предприниматели, но технология очень энергозатратная, и продукция получается дороже, чем в других регионах, - продолжал Анатолий Кушнарев.



Предложение комитета – субсидировать предпринимателям этой сферы часть стоимости электроэнергии. По словам Анатолий Кушнарева, министерство промышленности республики поддерживает эту идею, и уже в феврале должно состояться совместное совещание, на которое пригласят в том числе и предпринимателей, занимающихся переработкой мусора.



- Таким образом мы убиваем двух зайцев: поддерживаем малый бизнес в этом направлении и решаем экологическую проблему, в том числе заполнение мусорных полигонов, -подытожил Анатолий Кушнарев.



Фото: "Номер один"

