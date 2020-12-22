Новая система «ковидных» доплат медикам вызвала вопросы у депутата Хурала

Михаила Степанова смутили нечеткие формулировки и почасовая оплата труда



На прошедшей недавно сессии Народного Хурала депутаты в числе прочего обсудили проблемы здравоохранения. Ведь именно медики сегодня находятся на передовой в борьбе с короновирусной инфекцией.



Как рассказал депутат Михаил Степанов, с ноября этого года введен новый порядок начисления доплат медицинским работникам, оказывающим помощь инфицированным пациентам в период пандемии.



- С ноября 2020 года в России введен новый порядок начисления доплат медицинским работникам, оказывающим помощь инфицированным пациентам в период пандемии. Новый порядок выплат не формирует дополнительные доплаты, а полностью меняет уже существующие, - говорил депутат. - Считаю, что новые правила коронавирусных выплат являются их сокращением. Все дело в нечетких формулировках и в возврате к почасовой оплате труда, которые применялись с начала пандемии и вызывали много споров.



По его словам, выплаты престанут перечислять вместе с заработной платой. Премии же назвали по-другому: специальная социальная выплата. Теперь переводить так называемые ковидные деньги будет не работодатель, а фонд социального страхования.



- По факту условия получения выплат ужесточаются. Так, ковидные выплаты теперь перестали иметь юридический статус стимулирующих надбавок. Они стали специальными социальными выплатами, что является очень серьезным минусом. Это означает, что выплаты уже будут не частью заработной платы медицинских работников, а мерой социальной поддержки. То есть, при оплате больничных листов или отпускных их в расчет принимать не будут, - говорил Михаил Степанов.



Этот новый порядок будет действовать как минимум до 31 декабря 2021 года. В нем депутат нашел еще ряд минусов. Например, не учтены немедицинские работники учреждений, которые также рискую заразиться коронавирусной инфекцией. В итоге депутат предложил направить обращение на имя председателя правительства России с предложениями по изменению нового порядка, которые не допустили бы ужесточения условий получения выплат либо снижения их размера.



Напомним, на той же сессии депутат Баир Цыренов поинтересовался относительно оттока медицинских кадров из системы здравоохранения республики, и привел данные, что по этому показателю республика заняла первое место в России.



- Вы, наверное, видели статистику, что в России увеличилось количество врачей в целом. Но Бурятия в числе многих регионов попала в числе, где самый большой отток врачей – 59%. Это информация из СМИ. Она объективная или необъективная? И что нам в этой ситуации делать? – задал он вопрос Евгении Лудуповой.



Министр же эту статистику не смогла ни повредить, ни опровергнуть. Но пообещала проанализировать эти цифры.



- Мы эту информацию перепроверим. Действительно, есть у нас отток медицинских кадров, но наравне с притоком. В целом хочу отметить, что, возможно, в период ковида, отток связан с тем, что мы активно сотрудников перемещали в ковид-стационары, и там они были вынуждены устраиваться по новой. Это связано с внутренним перемещением, - предполагала она. - Действительно, у нас есть отток и за пределы республики, и в частные медицинские организации. Тем не менее, у нас в этом году программа «Земский доктор» выполнена. 88 медицинских докторов приехали в районы республики, 30 фельдшеров приехали на наши ФАПы. В будущем году программа «Земский доктор» продолжается - на 80 докторов у нас выделены места.



Также Евгения Лудупова отметила, что министерству нужна «поддержка в повышении имиджа нашей системы здравоохранения».



Кроме того, Народным Хуралом был принят законопроект, который устанавливает, что дети медработников первичного звена, а также работников скорой помощи, могут получать место в детсадах в первоочередном порядке.



Такое решение было принято на основании поручения президента страны, который рекомендовал высшим должностным лицам субъектов РФ установить меры социальной поддержки работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, предусмотрев предоставление их детям в первоочередном порядке мест в дошкольных образовательных организациях.



По словам министра здравоохранения Евгении Лудуповой, в перспективе минздрав Бурятии планирует распространить эту льготу на все категории медработников. Депутаты сочли законопроект нужным и проголосовали за его принятие.



- Это реальный шаг в поддержке медицинских работников, - говорил председатель социального комитета Хурала Игорь Марковец.



Фото: «Номер один»

