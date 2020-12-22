Депутаты Хурала раскритиковали новую систему оплаты педагогов в Бурятии

Из-за ее принятия может произойти снижение зарплаты учителей и сокращения



На прошедшей сессии депутаты обсудили социальные новшества, которые касаются Бурятии. В частности, много вопросов у парламентариев вызвала новая система оплаты труда педагогов в республике.



- Недавно, 9 ноября, правительством РБ было принято постановление о нормативах финансового обеспечения на получение начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, - говорила на заседании вице-спикер Хурала Татьяна Мантатова. - Изменилась методик расчета нормативов. Согласно новой методике, норматив финансового обеспечения расходов на оплату труда педагогических работников производится в зависимости от уровня образования и численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях. Ранее норматив рассчитывался исходя из численности жителей населенного пункта.



По ее словам, в адрес депутатов поступают обращения от педагогических коллективов, от школ. Педагоги выражают обеспокоенность, что в случае принятия новой методики произойдет снижение фонда оплаты труда, сокращение ставок, таких как социальные педагоги, педагоги дополнительного образования и так далее.



- Поэтому предлагаю точечно отработать вопрос по фонду оплаты труда с каждым районным управлением образования. А в случае необходимости с каждой школой. Время для этого есть. Мы знаем, что новая методика начинает действовать с 1 января 2021 года, - сказала Татьяна Мантатова. И обратилась в председателю социального комитета Народного Хурала Игорю Марковцу, а также к главе Бурятии Алексею Цыденову с просьбой взять вопрос на контроль.



Согласилась с такой позицией и депутат Оксана Бухольцева, которая имеет большой стаж работы в школе, в том числе – на руководящей должности. По ее словам, новое постановление может повлиять на качество образования. Ведь в нем прописано снижение надбавок для высшей квалификационной категории (с 40% до 20%) и для первой квалификационной категории (с 20% до 10%).



- Я против того, что сделано, так как это было сделано без обсуждения с учительским сообществом, без обсуждения с руководителями школ, - говорила она. - Когда стали рассчитывать заработную плату, учитель, который пашет на результат, который имел высшую квалификационную категорию, выровнялся с тем урокодателем, который не работает. Он пришел, отвел часы, и ушел. У нас такие, к сожалению, тоже есть. И вот этой методикой мы сделаем так, чтобы учителя перестали аттестовываться. Перестанут аттестовываться – не будет заинтересованности в результатах.



Кроме того, в новом постановлении правительства прописано снижение надбавок за почетные звания Республики Бурятия, за звание почетного работника общего образования.



Также из-за новых правил руководители школ вынуждены будут выводить за штат социальных педагогов, психологов, учителей ОБЖ, делопроизводителей, специалистов по кадрам, завхозов и так далее.



- Это может привести к тому, что у нас снизится качество организационного, методического и учебно-воспитательного процесса. Потому что этим просто некому будет заниматься. И к снижению профилактической работы с обучающимися, - отметила Оксана Бухольцева.



По ее словам, за последние 10 лет была проделана большая работа, направленная на то, чтобы в школах появились социальные педагоги и психологи. В результате уменьшилось количество учащихся, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, а также детей, находящихся в группе риска.



Другими словами, наличие в штате этих единиц повышает не только качество образования, но и эффективность воспитательной работы. А также повышает уровень безопасности учащихся в школа республики.



- Большая просьба – посмотреть, чтобы не было сокращения вот этих единиц, - сказал Оксана Бухольцева.



Напомним, на той же сессии встал вопрос о дистанционном образовании. По словам Игоря Марковца, сегодня складывается непростая ситуация в этой части.



- В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции в республике вынуждены были организовать учебный процесс в дистанционном режиме порядка 124 772 учащихся. Перешли на обучение в онлайн формате, в режиме ВКС. И тут оказалось, что у 22% затруднен доступ к дистанционному обучению, - отметил он. - Это выражается в том, что не у всех есть возможность учиться онлайн, не все могут получить качественную связь. Это в основном касается сельских территорий.



Кроме того, не все учителя оказались готовы к ведению уроков с использованием цифровых платформ и сервисов. Проблемой дистанционка стала и для многодетных семей, где на каждого ребенка необходимо выделить отдельный компьютер, подключенный к высокоскоростному интернету.



Фото: «Номер один»

