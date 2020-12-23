В Бурятии назначен новый районный прокурор

Николай Инхереев будет руководить прокуратурой Окинского района





Приказом Генерального прокурора России на должность прокурора Окинского района Бурятии назначен Николай Инхереев.

Николай Инхереев в 2011 году окончил Иркутский государственный университет. В органах прокуратуры республики проходит службу с августа 2011 года. Занимал должности помощника прокурора Кижингинского, Иволгинского районов, заместителя прокурора Муйского района, прокурора, старшего прокурора отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики.Фото: «Номер один»