В Бурятии появятся новые трамвайные маршруты

Депутаты Хурала обсудили перспективы общественного транспорта республики



Недавно в комитете по экономической политике Народного Хурала прошел круглый стол О ходе реализации закона «Об автомобильном и городском электрическом пассажирском транс-порте в Республике Бурятия».



- Данный закон был принят еще в конце 1999 года, - говорил председательствующий на заседании зампред экономического комитета Егор Олзоев. - Конечно, это один из таких животрепещущих вопросов, который непосредственно касается жизни каждого человека в Республике Бурятия.



По его словам, сегодня на долю автомобильного и городского электрического транспорта приходится львиная доля всех пассажирских перевозок в Бурятии – около 90%. В республике действует 95 пригородных и межмуниципальных маршрутов, в которых задействовано 800 транспортных средств, около 33 перевозчиков. По Улан-Удэ у нас 59 маршрутов, в том числе 55 автомобильных и 4 городских. 1300 транспортных средств, 81 трамвай в работе.



Не секрет, что эта сфера в Бурятии испытывает определенные проблемы. О них подробно рассказал председатель комитета по развитию транспорта, информатизации и связи министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Сергей Южаков.



Одна из главных – это маленькая доля автобусов большой вместимости. Чтобы ее решить, министерство направило заявки на федеральный уровень о выделении субсидий на приобретение таких транспортных средств. Вторая проблема – это маленькая доля муниципальных перевозчиков. В Улан-Удэ на МУПы приходится только 22% от общего объема пассажирских перевозок. На межрайонных маршрутах доля частников и вовсе – 100%.



- Кроме того, практически все частные перевозчики представлены не крупными транспортными компаниями, а в основном индивидуальными предпринимателями, не имеющими в собственности автомобильного парка и привлекающими транспортные средства на основании договора аренды. При этом у частных перевозчиков отсутствуют финансовые возможности приобретения и технические возможности обслуживания автобусов большого и среднего класса, - говорил Сергей Южаков.



Решение проблемы лежит в той же плоскости: нужно закупать больше автобусов за счет бюджета, чтобы пополнять автопарки МУПов.



В то же время, в модернизации нуждается и трамвайная система Улан-Удэ. Работа в этом направлении уже ведется: в этом году власти закупили 19 новых трамвайных вагонов серии «Львенок», а также 10 вагонов б.у. поступили от Москвы. Пять из них уже МУП «Управление трамвая» привели в порядок и выпустили на линию, еще пять будет выпущено к лету 2021 года. Также продолжается капремонт трамвайных путей. На эти цели необходимы выделять деньги из республиканского бюджета.



- Трамваи у нас действительно развиваются, количество перевозимых пассажиров растет ежегодно на 2-3 млн. На фоне снижающихся перевозок автомобильным транспортом, перевозки трамваем у нас растут, - согласился Егор Олзоев и добавил, что нужно рекомендовать прописать в проекте бюджета на будущий год такие средства.



Также у депутатов возник вопрос относительно новых трамвайных маршрутов. По словам Сергея Южакова, сейчас идет разработка таких маршрутов как на существующей сети, там и предусматривающих строительство новых путей. По маршрутам на существующей сети речь идет о двух новых направлениях. Первое должно связать площадь Советов и проспект Автомобилистов, второе – 18 квартал и проспект Автомобилистов.



- Два данных кольцевых маршрута разработаны. Раньше нам мешало, что отсутствовал подвижной состав. В настоящее время, в связи с тем, что 19 «Львят» пришли, 10 московских вагонов, мы в принципе с технической точки зрения готовы эти два маршрута открыть. Здесь единственным ограничением у нас выступает человеческий ресурс – это подготовка водителей. Ни одно учебное заведение республиканское подготовкой водителей трамвая не занимается. Срок подготовки составляет 6 месяцев, - пояснил Сергей Южаков. - В настоящее время мы приняли решение о подготовке очередной группы. Сейчас стартует набор 16 водителей трамвая. Если все будет нормально, и в январе мы сформируем эту группу, то, я думаю, что к сентябрю мы будем готовы к обсуждению вопроса по открытию этих двух новых маршрутов.



Кроме того, в планах у правительства – построить трамвайные пути в направлениях сотых кварталов и поселка Энергетик. Однако, пока что эти проекты только обсуждаются и никакой конкретной информации по ним нет.



Также депутаты обратили внимание на частных перевозчиков в Улан-Удэ, чьи финансовые потоки сложно контролировать.



- Жалобы идут, что реально не показывается доходность частных маршрутчиков, - говорил депутат Анатолий Ковалев. – Нужно, чтобы налоги от перевозчиков частных были прозрачными. Бюджет республиканский будет от этого только увеличиваться.



Как пояснил присутствующий на совещании председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ Юрий Ткачев, работа в этом направлении идет.



- Весь наш муниципальный транспорт оснащен системой безналичной оплаты. Доля безналичных расчетов у трамваев – порядка 45%, у «Городских маршрутов» - порядка 20%. У частных перевозчиков на сегодняшний момент установлено примерно 400 терминалов и порядка 970 куар-кодов, с помощью которых тоже можно оплату внести, - отметил он. - В рамках пандемии было принято решение об отсрочке наказания за отсутствие касс. Тем не менее, всеми частными перевозчиками онлайн-кассы приобретены. С 1 января никто ответственность не отменял.



В дальнейшем внедрение электронной системы оплаты в маршрутках позволит объединить систему общественного транспорта Улан-Удэ в единую сеть. Это позволит в будущем рассмотреть вопрос о введении единого проездного билета на все виды общественного транспорта в столице Бурятии.



- Самое главное – удовлетворенность населения транспортным обслуживанием в республике, - подытожил Егор Олзоев.



Фото: «Номер один»

