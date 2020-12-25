Глава Минздрава Бурятии вновь пытается найти себе первого зама

Зарплата чиновника составит 110 тысяч рублей
Правительство Бурятии объявило новый конкурс на вакантный пост первого заместителя министра здравоохранения РБ - председателя Комитета стратегического планирования и структурной организации здравоохранения. Прием документов на участие в конкурсе будет проходить с 24 декабря по 13 января.
Кандидат на должность должен иметь высшее образование, не менее 4 лет стажа работы на госслужбе и столько же - работы по специальности. От кандидата требуется знание ряда законов, умение планировать и рационально использовать рабочее время, мыслить системно (стратегически), достигать результата, работать в стрессовых условиях и так далее. Взамен предлагается зарплата в размере от 96 до 110 тысяч рублей и социальный пакет.
Напомним, конкурс на пост первого замминистра здравоохранения уже проводился летом этого года. Тогда первый этап отбора прошли начальник отдела организационно-правовой работы Минздрава Бурятии Ирина Раднаева, заместитель главврача по высокотехнологичной медицинской помощи РКБ им. Семашко, врач высшей категории Анатолий Дмитриев и главврач ГБУЗ «Забайкальский краевой клинический фтизиопульмонологический центр» Павел Фадеев. Победителем конкурса признали Анатолия Дмитриева, но его назначение так и не состоялось. Причиной этого стали счета врача в зарубежных банках, которые он не смог закрыть из-за пандемии коронавируса. В итоге Анатолия Дмитриева назначили главврачом Детской республиканской клинической больницы в Улан-Удэ.
Фото: «Номер один»
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