Глава Минздрава Бурятии вновь пытается найти себе первого зама

Зарплата чиновника составит 110 тысяч рублей





Правительство Бурятии объявило новый конкурс на вакантный пост первого заместителя министра здравоохранения РБ - председателя Комитета стратегического планирования и структурной организации здравоохранения. Прием документов на участие в конкурсе будет проходить с 24 декабря по 13 января.