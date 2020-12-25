25.12.2020
Глава Минздрава Бурятии вновь пытается найти себе первого зама

Глава Минздрава Бурятии вновь пытается найти себе первого зама

Зарплата чиновника составит 110 тысяч рублей

Правительство Бурятии объявило новый конкурс на вакантный пост первого заместителя министра здравоохранения РБ - председателя Комитета стратегического планирования и структурной организации здравоохранения. Прием документов на участие в конкурсе будет проходить с 24 декабря по 13 января.

Кандидат на должность должен иметь высшее образование, не менее 4 лет стажа работы на госслужбе и столько же - работы по специальности. От кандидата требуется знание ряда законов, умение планировать и рационально использовать рабочее время, мыслить системно (стратегически), достигать результата, работать в стрессовых условиях и так далее. Взамен предлагается зарплата в размере от 96 до 110 тысяч рублей и социальный пакет.

Напомним, конкурс на пост первого замминистра здравоохранения уже проводился летом этого года. Тогда первый этап отбора прошли начальник отдела организационно-правовой работы Минздрава Бурятии Ирина Раднаева, заместитель главврача по высокотехнологичной медицинской помощи РКБ им. Семашко, врач высшей категории Анатолий Дмитриев и главврач ГБУЗ «Забайкальский краевой клинический фтизиопульмонологический центр» Павел Фадеев. Победителем конкурса признали Анатолия Дмитриева, но его назначение так и не состоялось. Причиной этого стали счета врача в зарубежных банках, которые он не смог закрыть из-за пандемии коронавируса. В итоге Анатолия Дмитриева назначили главврачом Детской республиканской клинической больницы в Улан-Удэ.

Фото: «Номер один»
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