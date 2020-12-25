В Бурятии подследственному чиновнику минстроя нашли новую должность

Сергею Рыбальченко предложили возглавить «коммунальный» комитет



Минстрой Бурятии предложил Сергею Рыбальченко занять альтернативную должность, относящуюся к высшей группе должностей государственной гражданской службы взамен на сокращенную. В частности, было предложено занять вакантную должность заместителя министра - председателя комитета функционирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса. Ранее этот пост занимал Евгений Поляков.



«Отметим, что у Сергея Рыбальченко есть опыт работы в данной сфере. Должность заместителя министра по модернизации ЖКК в Минстрое Бурятии он занимал до 2015 года», - сообщили в минстрое.



Напомним, в связи с введением новых должностных обязанностей Главного архитектора Республики Бурятия должность заместителя министра – председателя комитета по развитию строительного комплекса, которую ранее занимал Сергей Рыбальченко, будет упразднена.



Как сообщал «Номер один», Сергей Рыбальченко является одним из главных фигурантов громкого уголовного дела о сиротских домах в Сотниково, которое возбудили в конце 2018 года. Тогда же замминистра, обвиняемого в превышении должностных полномочий, поместили в СИЗО, где он провел ровно год. В начале декабря 2019 года чиновника освободили из-под стражи, наложив ряд ограничений. Что касается уголовного дела в отношении Сергея Рыбальченко и других фигурантов, то в ближайшее время оно поступит на рассмотрение в суд. Отметим, свою вину заместитель министра не признает.



Фото: «Номер один»

