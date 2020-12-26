МВД Бурятии взыскало с опорочившего честь сотрудника 45 тысяч рублей

Именно столько министерство потратило на обучение разочаровавшего его офицера



На учебу в Восточно-Сибирский институт МВД России уже действующий сотрудник внутренних дел поступил в 2012 году. При этом, министерство заключило с ним контракт о том, что после обучения он обязан отработать в органах в течение 5 лет.



Обучение завершилось в 2014 году. А в 2018 году старший лейтенант был уволен со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.



Впрочем, увольнением МВД не ограничилось, направив в суд иск о взыскании с уже бывшего сотрудника затраты на его обучение в размере 45,6 тысяч рублей. Ответчик возражал, упирая на то, что срок исковой давности по таким делам – один год. Однако суд в итоге встал на сторону министерства.



Фото: «Номер один»

