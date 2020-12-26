В Бурятии чиновники сдавали землю в аренду фермерам по заниженной цене

Наказанием для них стали представления и дисциплинарная ответственность



Прокуратура Тарбагатайского района проверила исполнение земельного законодательства в деятельности администраций сельских поселений.



Установлено, что администрациями муниципальных образований – сельских поселений «Большекуналейское», «Нижнежиримское», «Саянтуйское» с главами крестьянско-фермерских хозяйств заключены договоры аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности. В нарушение Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» при предоставлении земельных участков муниципалитетами не истребованы документы о фактическом использовании указанных участков главами КФХ до оформления их в муниципальную собственность.



Также органами местного самоуправления допускалось занижение размера арендной платы на земельные участки.



Прокурором района внесены представления главам сельских поселений, которые удовлетворены, нарушения устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



Фото: «Номер один»

