Мэр Улан-Удэ ввел режим повышенной готовности из-за бешенства

У коронавируса появился конкурент в столице Бурятии



25 декабря мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение о введении на территории города режима повышенной готовности.



24 декабря на заседании противоэпизоотической комиссии Республики Бурятия пригородным районам и городу Улан-Удэ было рекомендовано ввести режим повышенной готовности в связи с выявлением факта бешенства в районе микрорайона Восточный и провести ряд мероприятий по регулированию безнадзорных животных.



Так, в Улан-Удэ на вирус бешенства будут проверены собаки, обитающие за пределами частных территорий. Подозрительных в заболевании бешенством домашних животных без владельцев будут изымать из среды обитания за счет муниципального бюджета.



- Нам рекомендовано усилить профилактическую работу с населением по выгулу домашних животных, в частном секторе провести рейдовые мероприятия по разъяснительной работе с жителями. Также рекомендовано провести мероприятия по отлову безнадзорных животных. Комитет городского хозяйства совместно с администрациями районов и управляющими компаниями будет проводить работу по уменьшению количества кормовой базы для безнадзорных животных и по уборке несанкционированных свалок, - сообщил заместитель начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Администрации г. Улан-Удэ Дмитрий Федоров.



По его словам, режим повышенной готовности позволяет оперативно принимать меры по недопущению чрезвычайных ситуаций, в том числе по недопущению распространения бешенства.



- Отлов безнадзорных животных будет проводиться в рамках Федерального закона. Комитет городского хозяйства заключит муниципальный контракт по отлову – все детали подрядчиком будут обговариваться с органами ветеринарии, Администрации г. Улан-Удэ, Комитетом городского хозяйства, - уточнил Дмитрий Федоров.



Также в ходе заседания комиссии было принято решение взять под контроль три приюта для бродячих собак, находящихся в Улан-Удэ.



- Возле всех трех приютов будут выставлены посты охраны, которые будут следить, чтобы из приюта не выпускали стерилизованных и чипированных собак в естественную среду обитания, как это предписано законом. Нужно их придержать, чтобы проверить на бешенство те особи, которые сейчас на воле, - сообщил мэр города Игорь Шутенков.



Фото: pixabay.com



