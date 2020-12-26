Владимир Путин поручил премьеру заняться общественным транспортом Улан-Удэ

Вероятно, столицу Бурятии ждет новая партия автобусов с цитатами президента



Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручения Правительству России по строительству дамбы и обновлению парка общественного транспорта в Улан-Удэ.



«Подготовьте при участии Правительства Республики Бурятия и представьте предложения по обновлению парка наземного пассажирского общественного транспорта и обеспечивающих его функционирование объектов инфраструктуры в г. Улан-Удэ, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства», - говорится в поручении председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину.



Аналогичное поручение дано по вопросу строительства и реконструкции защитных сооружений в Улан-Удэ, о результатах работы по обоим вопросам доложат Президенту Российской Федерации.



Напомним, на рабочей встрече в конце ноября Владимир Путин поддержал ряд предложений Главы Бурятии, в частности данные проблемные для республики вопросы.



В зоне, которую должна защитить дамба располагается 13 тысяч домов, шесть школ, пять детских садов, проживает порядка 48 тысяч человек. Потенциальный ущерб в случае наводнения - порядка 319 млрд рублей. Ранее строительство дамбы входило в федеральную целевую программу «Охрана озера Байкал», однако в 2017 году проект исключили из-за отсутствия проектно-сметной документации. На сегодняшний день ПСД подготовлена.



Также Алексей Цыденов сообщил Президенту, что в городской агломерации остро стоит вопрос о нехватке общественного транспорта большой вместимости.



- К сожалению, в 90-х годах и в начале 2000-х были не совсем правильные решения приняты, и фактически не осталось муниципального автобусного транспорта. На линию в городе выходят от 600 до 900 автобусов в зависимости от сезона, от времени. Из них только 40 муниципальные, остальные все – частные, и это микроавтобусы. В агломерации живет более 500 тысяч человек, соответственно, вопрос острый, - сказал Алексей Цыденов.



Глава Бурятии напомнил, что одновременно с общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституцию жители республики также могли выбрать мероприятия, которые будут реализованы в их населенном пункте в рамках проекта «Народный бюджет». Большинство улан-удэнцев проголосовало за приобретение автобусов большой вместимости. По данному направлению финансирования уже приобретено 20 автобусов. И также еще 22 автобуса за счет президентской дальневосточной субсидии.



- Но для системного решения нужно, конечно, порядка 600. Это не один год работы, можно сделать в рамках государственно-частного партнёрства, - отмечал Алексей Цыденов.



Напомним, мэрия Улан-Удэ в уходящем 2020 году уже купила 42 новых ПАЗа на средства единой Дальневосточной субсидии и так называемого «Народного бюджета». Каждый автобус, обклеенный цитатами президента России Владимира Путина, обошёлся в 4 млн 741 тысячу рублей. Власти города пустили новые автобусы на 17 маршрутов, прежде всего в отдаленные районы города.



Фото: egov-buryatia.ru



