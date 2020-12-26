Как пояснили в следкоме, теперь «на депутата наложен запрет совершать определенные действия»



В Следственном комитете пояснили, как продвигается расследование о смертельном ДТП с участием депутата Хурала Баира Жамбалова.



«На данный момент завершено ознакомление обвиняемого и его защитников с материалами уголовного дела, подписаны соответствующие процессуальные документы, разрешены вопросы по мере пресечения, после чего составлено обвинительное заключение, которое изучено и согласовано руководителем следственного управления. В ближайшее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением будет направлено прокурору».



Также, как сообщили в следкоме, на протяжении предварительного следствия сторона защиты заявляла ходатайства о прекращении уголовного преследования депутата в связи с его непричастностью трагедии. Однако, эти ходатайства были отклонены.



«Мера пресечения в отношении обвиняемого изменена. В настоящее время судом на депутата наложен запрет совершать определенные действия», - сообщили также в следственном комитете.



Другими словами, Баира Жамбалова отпустили из-под домашнего ареста. Под «определенными действиями» представители следкома, судя по всему, подразумевают запрет покидать Улан-Удэ.



Между тем, незадолго до этого Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционную жалобу адвоката на постановление Советского райсуда Улан-Удэ о продлении Баиру Жамбалову срока домашнего ареста до 6 января 2021 года.



«Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции о необходимости продления обвиняемому срока домашнего ареста. Решение Советского районного суда Улан-Удэ о продлении ранее избранной меры пресечения в виде домашнего ареста Жамбалову оставлено без изменения, апелляционная жалоба адвоката – без удовлетворения», сообщали тогда в пресс-службе Верховного суда.



Напомним, по версии следствия, вечером 5 января 2020 года вице-спикер Народного Хурала Баир Жамбалов на своем автомобиле марки «Тойота Лэнд Крузер Прадо» после рыбалки на озере Котокель возвращался в Улан-Удэ. На трассе возле села Батурино Прибайкальского района, двигаясь со скоростью не менее 104 км/час, он сбил 17-летнюю Галину Бурчевскую, после чего скрылся, не оказав потерпевшей помощь. Сбитая девушка спустя непродолжительное время скончалась в больнице от полученных повреждений.



После ДТП Баира Жамбалова сначала изгнали с должности руководителя «единороссов» Бурятии, а в начале мая решением сессии лишили и поста вице-спикера республиканского парламента. Он пытался оспорить свое увольнение в суде, но безрезультатно.



Фото: «Номер один»

