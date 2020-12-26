В Бурятии скончался бывший первый зампред правительства Бурятии

Причиной смерти Иннокентия Егорова стала коронавирусная инфекция



Сегодня вечером не стало известного в Бурятии политика Иннокентия Егорова. До недавнего времени он занимал пост первого зампреда правительства, пока не уступил этот пост Игорю Шутенкову в 2017 году. Предположительно, причиной смерти могут быть осложнения на фоне коронавирусной инфекции.



Иннокентий Матвеевич Егоров родился восьмого января 1950 года, в Ольхонском районе Иркутской области. В 1966 году закончил Еланцинскую среднюю школу и в том же году поступил на физико-математический факультет Бурятского государственного педагогического института имени Д. Банзарова, который закончил в 1970 году, получив профессию учителя математики средней школы.



С 1970 года по 1984 год работал по специальности. Прошел путь от простого учителя до директора школы. В 1985 году назначен заведующим отдела образования Северо-Байкальского района.



В 1990 году был избран первым заместителем Председателя Северо-Байкальского райисполкома. В 1995 году на всеобщих выборах главы местного самоуправления Северо-Байкальского района Иннокентий Егоров был избран главой, в 1999 году избран вторично главой местного самоуправления Северо-Байкальского района.



В 2002 году на сессии Народного Хурала Республики Бурятия кандидатура Иннокентия Егорова согласована для назначения на должность заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по развитию социальной сферы. В декабре 2004 года назначен на должность Первого заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия, в которой проработал до 2017 года.



Фото: «Номер один»

