Депутаты Хурала за антикоррупционные нарушения получат предупреждения

Соответствующие поправки в закон приняты на последней сессии





По инициативе прокуратуры Бурятии на минувшей сессии Хурала депутаты приняли ряд изменений в республиканское законодательство.

Так, скорректирован Реестр государственных должностей Республики Бурятия – из депутатского корпуса к таким должностям отнесены только председатель Хурала и его заместители, а также председатели и заместители комитетов.«На всех депутатов Хурала теперь возложена обязанность по уведомлению о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принятию мер по предотвращению или урегулированию такого конфликта. Устанавливается запрет на занятие предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц для депутатов, работающих в Народном Хурале на постоянной основе», - рассказали в надзорном ведомстве.Также вводится мера ответственности в виде предупреждения за нарушение депутатом Хурала, работающем на непостоянной основе, антикоррупционных обязанностей, ограничений и запретов.Фото: «Номер один»