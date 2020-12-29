В Бурятии местные чиновники жонглировали налоговыми ставками

Их меняли без какого-либо экономического обоснования





В прокуратуру Бурятии обратилась жительница Закаменстка с жалобой на действия местных властей в налоговой сфере.

В 2015 году Совет депутатов Закаменска снизил налоговую ставку на имущество физических лиц в отношении отдельных объектов налогообложения до 0,5%. Позднее, в 2018 году, в отношении этих же объектов налоговая ставка была повышена до предельных размеров и составила 2%.«В нарушение Налогового кодекса РФ органом местного самоуправления при принятии данного решения не проведено экономическое обоснование, размер налоговой ставки установлен произвольно», сообщили по итогам проверки в надзорном ведомстве.В связи с этим прокурор внес главе муниципального образования представление. По результатам его рассмотрения налоговая ставка снижена до 0,5%, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Фото: «Номер один»