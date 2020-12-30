Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил горожан с наступающим Новым годом

Уважаемые жители и гости Улан-Удэ! Дорогие земляки!





От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с Новым, 2021 годом!

Самое время оглянуться назад, подвести итоги и наметить планы на будущее.Этот год был наполнен большими событиями и напряженной работой. Мы вместе боролись с пандемией коронавируса, проверяли качество дорожных работ, уточняли границы города. Также отметили исторически важные юбилейные даты – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, 145-летие Верхнеудинской думы и 25-летие Улан-Удэнского городского Совета депутатов. Хочу отметить, что это только начало.Нашей целью в следующем году по-прежнему остается развитие и процветание Улан-Удэ, благополучие его жителей. Тем более что следующий год для столицы Бурятии юбилейный – городу Улан-Удэ исполнится 355-лет со дня основания.Дорогие друзья, у каждого из нас свои мечты и надежды. Простые, но очень важные. Поэтому желаю всем вашим желаниям осуществиться. Чтобы ваши близкие и родные были здоровы, чтобы в доме царило согласие, а дети росли здоровыми и успешными. Любимое дело вдохновляло и дарило силы двигаться вперед.Пусть Новый, 2021 год оправдает все ваши стремления и ожидания. Принесет с собой благополучие, мир и добро.Желаю здоровья, новых достижений и всего самого наилучшего!С Новым, 2021 годом! Шэнэ Жэлээр!Председатель городского Совета депутатов Улан-Удэ Ч.В. Бальжинимаев