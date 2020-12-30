Алексей Цыденов: «Мы принимали непростые, но своевременные решения»

Глава Бурятии подвел итоги борьбы с коронавирусом





30 декабря глава Бурятии Алексей Цыденов провел последнее в этом году заседание Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Он поблагодарил всех участников штаба за слаженную работу в течение года и призвал все службы обеспечить контроль по своим направлениям для предупреждения новых вспышек коронавируса.

- Хочу поблагодарить всех участников штаба за то, что оперативно и ответственно, в постоянном режиме, совместно работая, принимали непростые, но своевременные решения, оперативно их реализовывали. И это позволило нам устоять и идти с положительными тенденциями эпидситуации. При этом сохранив и преумножив результаты по основной деятельности. Впереди продолжительные выходные, и этот период для всех служб всегда напряженный, а в новых условиях потребует еще большей ответственности и усилий, - отметил Алексей Цыденов.С нарастающим итогом показатель заболеваемости в Бурятии составил 2613,4 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,9, свободный коечный фонд - 39,7%. По словам Главного государственного санитарного врача РБ Сергея Ханхареева, с 4 декабря в республике отмечается стабилизация и снижение заболеваемости на 15% по сравнению с ноябрем.- Подводя итоги работы в этом году, я хочу сказать, что год стал беспрецедентным. Мы столкнулись с абсолютно нестандартной ситуацией. Благодаря межведомственному взаимодействию и мобилизации всех имеющихся ресурсов и сил, удалось отрегулировать и отладить все механизмы проведения противоэпидемических мероприятий. И показатели, характеризующие эпидемиологическую ситуацию в республике, сохраняются в рамках нормативных значений, - сообщил Сергей Ханхареев.Главе республики доложили о создании необходимого запаса лекарств, кислорода для нужд медицинских организаций и тест-систем для проведения лабораторного исследования на COVID-19.В выходные дни вакцинация от COVID-19 продолжится. 4 января в республику поступит очередная партия вакцины. В первоочередном порядке будут прививаться медики, сотрудники социальных служб и педагогические работники. На сегодняшний день прививку получили 972 сотрудника медицинских организаций.Отдельная работа проведена по обеспечению эпидемиологической безопасности на объектах торговли, общепита и сферы потребительских услуг. В праздничные дни продолжат работу мобильные группы, которые будут контролировать соблюдение мер профилактики в местах массового скопления людей, в том числе торговых центрах, сообщили в пресс-службе правительства республики.Фото: пресс-службе правительства Бурятии