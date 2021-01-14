Глава Бурятии похвалил федеральные дороги

На совещании с Путиным Алексей Цыденов отметил снижение смертности на дорогах





Президент России Владимир Путин 13 января провел видеоконференцию с членами правительства РФ. Главными темами стали обсуждение результатов дорожного строительства в минувшем году, а также планы на 2021-2023 годы. Как сообщают на сайте правительства РБ, с докладами выступили вице-премьер Марат Хуснуллин и глава Бурятии Алексей Цыденов. Последний является председателем комиссии Госсовета по направлению «Транспорт».

– Все работы были в прошлом году профинансированы. Вы добавили 100 миллиардов рублей. На 5,4% отмечается снижение смертности на дорогах в прошлом году по отношению к 2019 году. Мы привели федеральные дороги в нормальное состояние – вот результат. Приведение дорог в нормативное состояние непосредственно влияет на безопасность. К 2024 году планируется построить 1900 мостов, 120 путепроводов. Требуется еще раз подойти и посмотреть стратегию развития транспорта в долгосрочной перспективе. Её бы вынести на президиум Госсовета, – обратился глава Бурятии к президенту.Путин поручил рассмотреть этот вопрос председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Напомним, в конце декабря ушедшего года Мишустин утвердил правила предоставления и распределения более 172,3 миллиардов рублей, выделенных регионам на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог в ближайшие три года.Фото: пресс-служба правительства РБ