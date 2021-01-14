Депутат от Бурятии пообещал поднять «собачий вопрос» в Госдуме

В федеральный закон, возможно, внесут поправки





Сегодня депутат Госдумы от Бурятии Алдар Дамдинов провел прием граждан. По его словам, 4 из 14 обращений касались темы нападений бесдомных собак на людей.

Кроме того, депутат добавляет, что на днях Минприроды РФ поддержало инициативу «Единой России» о строительстве приютов для животных за счет софинансирования их из федерального бюджета. Эта мера поможет устранить нехватку приютов в регионах.







Отметим, что власти города и республики, пытаясь оправдаться в сложившейся ситуации, постоянно обращают внимание на несовершенство нового федерального закона об ответственном обращении с животными. Впрочем, после трагического случая с истерзанной собаками девушкой выход был найден. Как уже сообщал «Номер один», обойти закон, запрещающий умерщвлять всех собак, городским властям помогла бешеная лиса, которую обнаружили на окраине города в конце декабря. Из-за этого случая Улан-Удэ и три близлежащих района - Заиграевский, Тарбагатайский и Иволгинский - признаны очагом и угрожаемой зоной по распространению бешенства. Теперь под предлогом борьбы с бешенством всех беснадзорных собак в Улан-Удэ тотально отлавливают и уничтожают

– Недавние случаи нападения собак на девушек и 11-летнего мальчишку, это, конечно, целое ЧП. Считаю, здесь нужен взвешенный подход к проблеме. Законом сегодня запрещено умерщвлять бродячих животных, кроме больных и агрессивных. Сейчас для них работает программа «отлов – стерилизация – вакцинация – чипирование – возврат в естественную среду обитания». Конечно, как отметила сегодня одна иззаявительниц – и я с ней полностью согласен – эти мероприятия не дают гарантий, что собака не нападет, не причинит вреда жизни и здоровью, прежде всего, нашим детям, – пишет Дамдинов.По словам депутата, на ближайшей сессии Госдумы будут поднимать вопрос об изменениях норм закона об ответственном обращении с животными.– Здесь нужно вести речь не о массовом, без разбора, отстреле собак. Нужно предусмотреть в бюджете достаточные средства на то, чтобы все муниципалитеты страны могли производить отлов безнадзорных животных и содержание их в приютах в достойных условиях, – отметил Алдар Дамдинов.Фото: с личной страницы Алдара Дамдинова в фейсбук