Глава Бурятии объяснил причины отставки правительства

По словам Цыденова, правительству требуются структурные изменения





Как уже сообщал «Номер один», сегодня глава Бурятии подписал указ об отставке правительства . Вскоре пресс-служба Алексея Цыденова опубликовала официальную эту информацию.

Как сообщается в распространенном пресс-релизе, о своем решении Алексей Цыденов объявил на совещании с членами правительства. Он поблагодарил всех за проделанную работу, отметив, что вместе прошли сложные времена.- Задач много, они непростые. Требуются структурные изменения. С каждым из вас отдельно хочу переговорить. В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше, - сообщил Алексей Цыденов.При этом он отметил, что задачи перед правительством стоят сложные. По словам главы республики, основная задача, стоящая на сегодняшний день перед исполнительными органами власти, - это создание комфортных условий для работы и жизни в республике, создание новых рабочих мест. «Надо, чтобы здесь - в Бурятии - было развитие, здесь были перспективы, здесь было будущее», - заявил глава республики.«Одна из основных задач – это создание условий для работы, жизни людей в республике, чтобы у нас создавались рабочие места здесь. Безусловно, опора сторонних инвесторов, но в первую очередь, надо делать опору и поддержку нашим собственным предпринимателям, собственному бизнесу, нашим людям. Чтобы наши люди имели возможность самореализовываться», - сказал Алексей Цыденов.Он добавил, что также остро стоят вопросы экологии, лесопользования, сохранения лесов. Особого внимания, по словам Алексея Цыденова, требует сфера образования и здравоохранения.«В нынешних условиях работа должна строиться в цифровых методах, действия должны быть понятны и доступны», - подчеркнул он.Как уточнили в пресс-службе, в отставку отправлены не только министры, но и все зампреды правительства. С сегодняшнего дня все они будут работать с приставкой «и.о.». Ранее источник «Номер один» сообщил, что кадровые изменения не будут радикальными – большая часть высокопоставленных чиновников сохранит свои места и войдет в состав нового правительства.Добрый день, уважаемые коллеги! Хотел бы сегодня несколько важных вещей сказать. У нас год был, мягко скажем, непростой, и я хотел бы, в первую очередь, поблагодарить за прошедший год, за ту работу, которую совместно делали, за те непростые решения, принятые и реализованные в непростых условиях. Безусловно, этот год не будет проще, может, даже сложнее, на фоне коронавируса, на фоне непростой ситуации в экономике. Но все равно нам надо двигаться вперед.Одна из основных задач – это создание условий для работы, жизни людей в республике, чтобы у нас создавались рабочие места здесь. Безусловно, опора сторонних инвесторов, но в первую очередь, надо делать опору и поддержку нашим собственным предпринимателям, собственному бизнесу, нашим людям. Чтобы наши люди имели возможность самореализовываться, чтобы наши люди могли здесь работать, здесь создавать семьи, жить и здесь видели свое будущее. Во всех сферах: промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, социальной сфере, малый бизнес, среднее предпринимательство – надо, чтобы здесь было развитие, здесь были перспективы, здесь было будущее. Такая основная наша задача.Помимо этого, это вопросы накопившиеся: вопросы в экологической сфере, с учетом наших особенностей, нашей специфики. Это, безусловно, сохранение озера Байкал. Но и вопросы, которые уже актуальны – это обращение с отходами, ликвидация накопленного ущерба, ликвидация свалок, в первую очередь, районах. Вопрос, который уже набил оскомину – это чистый воздух и фенольное озеро, про которые многие годы говорится, и в конце концов его надо решить.Вопрос восстановления леса, сохранения леса должны быть приоритетными. И весь вопрос лесопользования должен быть построен исходя из этого. То есть, это бережная заготовка, это максимально глубокая переработка и обязательное лесовосстановление. Это то, на что нужно сделать акцент по экологической теме природопользования.Помимо этого, вопросы социальные: поддержка детей семей с детьми, поддержка наших ветеранов, пенсионеров. Это то, что в нынешних условиях имеет особое значение и требует особого внимания, что также требует усиленной ежедневной работы.Образование, здравоохранение: Здесь на фоне ковида и текущей ситуации особое внимание должно быть уделено здравоохранению, об этом даже не стоит говорит и так понятно. Но все равно, требуется слаженная и очень напряженная работа.Все, что мы можем делать, мы можем делать только командой. И только совместная работа может дать конкретный результат. От работы каждого зависит, что в итоге мы получим или не получим.И, безусловно, в нынешних условиях вся работа должна строится с учетом новых современных, цифровых методов. Все, что мы делаем должно быть понятно, а главное, доступно и открыто для людей. Усиление именно цифровой работы и новых методов – это тот акцент, который необходимо делать в текущем году.Уважаемые коллеги, задач много, они непростые, и безусловно требуется определенные структурные изменения. В связи с этим я сегодня подписал указ об отставке правительства, поэтому прошу всех коллег продолжать работать до того, как будет утверждена новая структура правительства, утвержден новый состав. Это будет сделано в ближайшее время. И я бы хотел, коллеги, с каждым из вас отдельно переговорить. Уже в новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше.Уважаемые коллеги, еще раз всех благодарю за совместную работу, за те результаты, которых мы с вами добились и за то, что к чему мы еще будем идти. И сейчас нам еще с вами совместно работать.Фото: пресс-служба правительства Бурятии