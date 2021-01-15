Новый состав правительства Бурятии могут утвердить на внеочередной сессии Хурала

Она состоится 26 января
Совет Народного Хурала Бурятии утвердил дату внеочередной сессии. Как сообщил председатель парламента Владимир Павлов, она назначена на 26 января.
На сессии депутаты рассмотрят предложение главы Бурятии Алексея Цыденова об ужесточением административной ответственности для владельцев домашних животных. Поправками предлагается увеличить штрафы за выпуск собак на самовыгул - до 5 тысяч рублей. Также будут ужесточены меры в случае нападения собак на людей - в этом случае штрафы на владельцев животных увеличиваются до 50 тыс. рублей.
Первым шагом к этому, по словам председателя комитета по экономике Алексея Кушнарева, «будет использованием европейского опыта чипирования и идентификации всех безнадзорных собак, с тем, чтобы привлекать к ответственности несознательных граждан, спускающих собак с цепей».
Кроме того, как сообщили депутаты на Совете Хурала, на внеочередной сессии будет утверждаться новый состав правительства Бурятии, предложенный главой региона. Напомним, сегодня руководитель республики принял решение отправить правительство в отставку. По словам Алексея Цыденова, правительству требуются структурные изменения.
Фото: «Номер один»
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