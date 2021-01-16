В Избиркоме Бурятии выбрали нового председателя

Им стал Александр Акчурин

15 января на заседании избирательной комиссии был избран председатель избиркома Бурятии. Им стал 38-летний Александр Акчурин, секретарь избирательной комиссии республики.

Александр Акчурин в 2004 году окончил БГУ по специальности «Юриспруденция», кандидат юридических наук. Ранее возглавлял юридический отдел избирательной комиссии.

Также был избран секретарь Избирательной комиссии Республики Бурятия. Им стала Светлана Орлова, член Избирательной комиссии Республики Бурятия с правом решающего голоса, консультант службы правового обучения избирателей, взаимодействия с политическими партиями и средствами массовой информации, обеспечения деятельности контрольно-ревизионной службы Избирательной комиссии Республики Бурятия.

Бывший председатель Избиркома Дмитрий Ивайловский сложил с себя полномочия сразу после новогодних каникул. Сейчас он рядовой член Избирательной комиссии.







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