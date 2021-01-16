Экс-мэр Якутска собирается в Бурятию





Экс-мэр Якутска, сложившая полномочия 11 января по состоянию здоровья, сейчас проходит курс лечения и мечтает о путешествиях. Своими мыслями и мечтами она поделилась в своем инстаграм.

- Сейчас я заставляю себя мечтать об автопутешествиях. Мы их очень любим, и муж пообещал свозить «хоть куда», когда я поправлюсь. Марку Твену принадлежат слова: «Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали». Так вот. Мы должны снова съездить к родственникам в Бурятию. Обожаю бурятские степи, кухню, ну, и людей, конечно. Получила ваши многочисленные приглашения, дорогие буряты, спасибо. Но пока занимаюсь здоровьем, встала на «капремонт», - пишет Сардана Авксентьева.

Экс-мэр, говоря о «многочисленных приглашениях» подразумевала предложение от жителей республики, которые хотят увидеть ее в составе нового правительства республики.

- Уважаемая Сардана Владимировна Авксентьева! В связи с отставкой правительства Бурятии приглашаем вас на любую из свободных должностей. Думаем, жители нашей солнечной республики с радостью примут вас в качестве любого из министров или замминистров в составе нашего правительства. Не сомневаемся, что опыт работы мэром позволит вам быстро войти в курс дела. А то, как были довольны жители Якутска, говорит о том, что вы, скорее всего, хорошо справитесь с должностными обязанностями, - высказываются в сетях жители Бурятии.

Напомним, 15 января глава Бурятии Алексей Цыденов принял решение отправить республиканское правительство в отставку в полном составе.

Сардана Авксентьева, выигравшая выборы на пост мэра Якутска в 2018 году, вошла в историю России как народный мэр, который стал прислушиваться к мнению избирателей, назвав из своими работодателями. При Авксентьевой городские власти стали работать более прозрачно и заниматься решением реальных проблем, таких как дороги, ветхое и аварийное жилье, внутриквартальное благоустройство. Качественно была налажена обратная связь с избирателями через СМИ и социальные сети.

Фото: страница Сарданы Авксентьевой в инстаграм