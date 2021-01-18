Кто заменит главу Тункинского района в Бурятии?

В свое время на главного кандидата возбуждалось уголовное дело



Иван Альхеев, глава МО «Тункинский район» - глава райадминистрации, покидает свой пост и переходит на работу в высшее звено правительства Бурятии.



Кто же станет временным руководителем райадминистрации до определения нового главы района? Наиболее вероятным претендентом является Чингис Маншеев.



Он довольно известная фигура не только в Тунке.



Осенью 2019 году о нем узнала вся республика. Бурятские СМИ тогда сообщили, что в отношении Чингиса Маншеева возбуждено уголовное дело.



Поговаривали, что его подозревали в превышении должностных полномочий во время работы на посту замглавы района по развитию инфраструктуры. СУ СКР России по Бурятии тогда не разглашало детали, но, вроде бы, речь шла о строительстве дороги.



Судя по всему, все оказалось недоказанным и то дело завершилось ничем. И сегодня перед ним открываются новые карьерные перспективы.



Предполагается, что г-н Маншеев может временно возглавить район уже 19 января 2021 г.



А процедура по определению нового главы района намечена на март. Будет работать конкурсная комиссия из депутатов райсовета и представителей правительства Бурятии.



Фото «Номер один».





