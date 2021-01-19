Политолог об отставке правительства Бурятии: «Это можно было сделать раньше»

Алексей Цыденов собирается сменить модель управления Бурятией в принципе





Глава Бурятии Алексей Цыденов отправил правительство региона в отставку . Часть нынешних министров остается в обойме , а вот другим придется искать иную работу. Что заставило главу Бурятии принять такое непростое решение, да еще во время кризиса в стране? Об этом «ФедералПресс» рассказал политолог Даниил Ермилов:

«В правительстве Бурятии была сложная ситуация, имелись определенные проблемы. Скажем так, министры работали не очень качественно. Глава региона ставил задачу, но ее не всегда выполняли так, как она поставлена. Сроки, объем, качество проведенных работ – что-то да было не так. Кроме того, у Цыденова имеются определенные сложности с местными элитами. Сменой правительства он пытается решить обе эти проблемы.Надо понимать, что Цыденов собирается сменить модель управления Бурятией в принципе. А для таких серьезных перемен нужно менять команду. Со старыми специалистами новое построить практически невозможно. У нынешних министров уже выстроились связи, кому-то они должны или кто-то должен им. У них все уже устоялось, и сменить модель управления без увольнений не получится.Цыденов принял управленческое решение на фоне серьезных политических проблем, так что он молодец. Это смелое решение. Посмотрим, конечно, что из этого выйдет. Если честно, со сменой правительства Цыденов даже немного затянул. Он вступил в должность губернатора в сентябре 2017 года и уже давно вник в проблемы региона, наладил нужные связи. Так что все это можно было сделать раньше».Фото: пресс-служба правительства Бурятии