Хурал Бурятии утвердит девять зампредов и двух министров

Спикер парламента подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии





Сегодня председатель Хурала Бурятии Владимир Павлов подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии республиканского парламента. Пленарное заседание начнется в 9 часов утра 26 января, сообщили в пресс-службе НХ РБ.