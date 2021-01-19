Хурал Бурятии утвердит девять зампредов и двух министров

Спикер парламента подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии
Сегодня председатель Хурала Бурятии Владимир Павлов подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии республиканского парламента. Пленарное заседание начнется в 9 часов утра 26 января, сообщили в пресс-службе НХ РБ.
В повестке значатся кадровые вопросы: согласование кандидатур девяти заместителей председателя правительства республики и двух министров – экономики и финансов.
Напомним, 15 января глава республики Алексей Цыденов отправил правительство республики в отставку, а в понедельник, 18 января, объявил новую структуру и состав правительства.
Так, на пост первого зампреда правительства глава внес кандидатуру Всеволода Мухина. Кандидатура Игоря Зураева предложена на должность зампреда – главы Полномочного представительства Бурятии при президенте России.
Зампредами правительства также предложены кандидатуры Ивана Альхеева, Антона Виноградова, Галсана Дареева, Евгения Луковникова, Вячеслава Цыбикжапова, Петра Мордовского и Баира Цыренова.
Также на рассмотрение депутатов внесены кандидатуры Екатерины Кочетовой и Георгия Мадаева - на посты министра экономики и министра финансов соответственно.
Также на внеочередной сессии парламентарии рассмотрят вопрос, касающийся ответственности владельцев собак за своих питомцев. Речь идет о повышении штрафов за нарушение выгула и порядка регистрации домашних животных.
Депутаты также рассмотрят вопрос, касающийся патентной системы налогообложения. Внесенный законопроект подготовлен в целях обеспечения перехода максимального количества плательщиков ЕНВД (отмененного с 1 января 2021 года) на патентную систему налогообложения.
Фото: «Номер один»
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