Алексей Тогошиев уходит с поста руководителя «Байкальской гавани»

Он проработал на этой должности три года



Генеральный директор АО «Особая экономическая зона «Байкальская гавань» Алексей Тогошиев покидает свой пост. Об этом сообщил сам руководитель «гавани» на своей странице в соцсети.

«Моя работа в ОЭЗ «Байкальская гавань» подходит к концу. Это был один из самых ярких периодов в моей карьере. Благодарю за сотрудничество и постоянную поддержку руководство республики, коллег из минтуризма, минимущества Бурятии, депутатский корпус НХ, кураторов из минэкономразвития и минвостокразвития РФ. Надзорные ведомства тоже благодарю)», - написал Алексей Тогошиев.



Руководитель ОЭЗ также поблагодарил резидентов за «заход» в «гавань» и продолжение реализации своих проектов в период жесточайших ограничений из-за COVID-19. «У Байкала большое туристическое будущее, я искренне и обоснованно верю в это», - отметил он.



По словам Алексея Тогошиева, он «открыт для новых предложений по работе».



«Хотелось бы остаться в Бурятии, но готов расширить границы применения своих навыков и на другие регионы», написал директор «Байкальской гавани».



Напомним, Алексея Тогошиева назначили руководителем ОЭЗ три года назад



Первой компанией, претендовавший на статус резидента в «обновленной» «Байкальской гавани», стал «Солнечный берег» Владимира Хусаева. В 2018 году эта фирма пообещала



Сейчас в ОЭЗ зарегистрированы пять резидентов: «Грин Флоу Байкал», «ГЕО РБК», «Эрмитаж», «Байкальская гавань» и «Путник-Сибирь». Последние два пока не ведут на территории зоны какой-либо активной деятельности, а соглашение с «Эрмитажем» было подписано буквально на днях.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии «Моя работа в ОЭЗ «Байкальская гавань» подходит к концу. Это был один из самых ярких периодов в моей карьере. Благодарю за сотрудничество и постоянную поддержку руководство республики, коллег из минтуризма, минимущества Бурятии, депутатский корпус НХ, кураторов из минэкономразвития и минвостокразвития РФ. Надзорные ведомства тоже благодарю)», - написал Алексей Тогошиев.Руководитель ОЭЗ также поблагодарил резидентов за «заход» в «гавань» и продолжение реализации своих проектов в период жесточайших ограничений из-за COVID-19. «У Байкала большое туристическое будущее, я искренне и обоснованно верю в это», - отметил он.По словам Алексея Тогошиева, он «открыт для новых предложений по работе».«Хотелось бы остаться в Бурятии, но готов расширить границы применения своих навыков и на другие регионы», написал директор «Байкальской гавани».Напомним, Алексея Тогошиева назначили руководителем ОЭЗ три года назад по итогам конкурсного отбора . Его приход совпал с изгнанием из «Байкальской гавани» всех старых резидентов, которые не вели никакой деятельности. Одновременно было заявлено о поиске новых. Их решили запускать уже на новых условиях, гораздо более жестких. Повысились требования к уставному капиталу – теперь он должен составлять не менее полумиллиона рублей. За нарушение сроков строительства предусмотрели серьезные санкции, вплоть до расторжения соглашения.Первой компанией, претендовавший на статус резидента в «обновленной» «Байкальской гавани», стал «Солнечный берег» Владимира Хусаева. В 2018 году эта фирма пообещала построить крупный гостиничный комплекс в «Байкальской гавани». Основной семиэтажный корпус комплекса должен был включать в себя 120 комфортабельных номеров, ресторан на 190 мест, СПА-центр, многофункциональный конференц-зал и пункты проката спортивного инвентаря. Кроме того, гостиницу планировалось оснастить двумя бассейнами: крытым (в СПА-центре) и большим на открытом воздухе. Планируемая сумма инвестиций по проекту должна была составить 500 млн рублей. Однако дальше деклараций дело не пошло. Проект «Солнечного берега» прошел экспертный совет, а компании уже готовы были присвоить статус резидента, но подписывать итоговое соглашение с властями бизнесмен по каким-то причинам отказался Сейчас в ОЭЗ зарегистрированы пять резидентов: «Грин Флоу Байкал», «ГЕО РБК», «Эрмитаж», «Байкальская гавань» и «Путник-Сибирь». Последние два пока не ведут на территории зоны какой-либо активной деятельности, а соглашение с «Эрмитажем» было подписано буквально на днях.Фото: пресс-служба правительства Бурятии