Чиновник из Бурятии хотел работать у Виноградова, а попал к Зураеву

Определен победитель конкурса на пост замглавы полпредства РБ в Москве





В Бурятии подвели итоги конкурса на замещение вакантной должности заместителя главы Полномочного представительства Бурятии при президенте России в Москве.

По итогам конкурсного отбора комиссия признала победителем заместителя руководителя Республиканского агентства занятости населения Павла Пыкина. Правда, указ о его назначении еще не подписан.



