Чиновник из Бурятии хотел работать у Виноградова, а попал к Зураеву

Определен победитель конкурса на пост замглавы полпредства РБ в Москве
В Бурятии подвели итоги конкурса на замещение вакантной должности заместителя главы Полномочного представительства Бурятии при президенте России в Москве.
Напомним, согласно утвержденной структуре, у главы полпредства должно быть четыре заместителя: зам по экономическому развитию и инвестициям, зам по социальным вопросам и безопасности, зам по вопросам ЖКХ и инфраструктуры и зам по общим вопросам. Конкурс проводился на вакантную должность зама по общим вопросам.
По итогам конкурсного отбора комиссия признала победителем заместителя руководителя Республиканского агентства занятости населения Павла Пыкина. Правда, указ о его назначении еще не подписан.
Отметим, в ходе проведения конкурса должность главы полпредства занимал Антон Виноградов, экс-министр по инвестициям. Однако недавно глава Бурятии отправил все правительство в отставку, после чего объявил о его новой структуре и кадровом составе. Согласно изменениям, Антон Виноградов теперь будет руководить министерством промышленности и инвестиций в статусе зампреда правительства. А новым главой полпредства в Москве станет теперь уже бывший первый зампред правительства Бурятии Игорь Зураев. Для победителя конкурса такая рокировка явно стала неожиданностью, однако повлияет ли она на его планы занять желанный пост пока неизвестно.
Фото: «Номер один», правительство Бурятии
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