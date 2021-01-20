В Бурятии следить за древесиной будет бывший судебный пристав

Новому чиновнику будут платить почти 90 тысяч рублей
В правительстве Бурятии подвели итоги конкурсана замещение должности начальника нового отдела, созданного в штате Бурприроднадзора. С 1 января этого года новый отдел будет осуществлять надзор за деятельностью пунктов приема и отгрузки древесины на территории республики. В нем будут работать 10 чиновников. В их числе заместитель руководителя Бурприроднадзора - начальник отдела, заместитель начальника отдела, юрист и государственные инспекторы.
По итогам конкурса победителем признан Руслан Божеев. Ранее он работал в УФССП Бурятии, где занимал должности начальника Кабанского районного отдела УФССП, а затем начальника Межрайонного отдела по исполнению особых производств.
Известно, что зарплата нового чиновника составит от 81 до 88 тысяч рублей. Всего на фонд оплаты труда для сотрудников нового отдела потребуется более 5 миллиона рублей ежегодно. Плюс расходы на материально-техническое обеспечение, ГСМ и тому подобное.
Решение о создании новой структуры было принято на сессии Хурала в мае прошлого года. Как известно, в Бурятии в последние годы ужесточились требования к пунктам приема-отгрузки древесины. Сначала ограничения были экологического характера, как, например, обязанность утилизировать опилки. Далее – формального, такие как требования к правильному оформлению документации, вывескам и так далее. Однако, как следовало из законопроекта, который представили депутатам Хурала, контролировать эти пункты в Бурятии оказалось некому. Поэтому власти решили принять закон и отдать эти полномочия Бурприроднадзору.
Депутаты к созданию такого отдела в целом отнеслись положительно.
- Расхищение леса – одно из тех преступлений, которое за душу трогает всех наших жителей, - говорил, например, Иринчей Матханов, добавляя, что поддерживает проект.
- Расхищение леса – одно из тех преступлений, которое за душу трогает всех наших жителей, - говорил, например, Иринчей Матханов, добавляя, что поддерживает проект.
Фото: «Номер один»
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