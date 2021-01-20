В Бурятии следить за древесиной будет бывший судебный пристав

Новому чиновнику будут платить почти 90 тысяч рублей





В правительстве Бурятии подвели итоги конкурса на замещение должности начальника нового отдела, созданного в штате Бурприроднадзора. С 1 января этого года новый отдел будет осуществлять надзор за деятельностью пунктов приема и отгрузки древесины на территории республики. В нем будут работать 10 чиновников. В их числе заместитель руководителя Бурприроднадзора - начальник отдела, заместитель начальника отдела, юрист и государственные инспекторы.

Известно, что зарплата нового чиновника составит от 81 до 88 тысяч рублей. Всего на фонд оплаты труда для сотрудников нового отдела потребуется более 5 миллиона рублей ежегодно. Плюс расходы на материально-техническое обеспечение, ГСМ и тому подобное.







Решение о создании новой структуры было принято на сессии Хурала в мае прошлого года. Как известно, в Бурятии в последние годы ужесточились требования к пунктам приема-отгрузки древесины. Сначала ограничения были экологического характера, как, например, обязанность утилизировать опилки. Далее – формального, такие как требования к правильному оформлению документации, вывескам и так далее. Однако, как следовало из законопроекта, который представили депутатам Хурала, контролировать эти пункты в Бурятии оказалось некому. Поэтому власти решили принять закон и отдать эти полномочия Бурприроднадзору.





Депутаты к созданию такого отдела в целом отнеслись положительно.



- Расхищение леса – одно из тех преступлений, которое за душу трогает всех наших жителей, - говорил, например, Иринчей Матханов, добавляя, что поддерживает проект.

По итогам конкурса победителем признан Руслан Божеев. Ранее он работал в УФССП Бурятии, где занимал должности начальника Кабанского районного отдела УФССП, а затем начальника Межрайонного отдела по исполнению особых производств.Фото: «Номер один»