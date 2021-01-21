Иринчей Матханов стал заместителем главы Бурятии

В совете по народной медицине



В Бурятии при главе республики создан координационный совет по народной медицине. Соответствующий указ Алексей Цыденов подписал 19 января.



Как говорится в документе, совет образуется в целях совершенствования межведомственного взаимодействия при разработке и реализации государственной политики в сфере здравоохранения, в том числе в вопросах традиционной медицины, повышения роли научных, образовательных учреждений в области охраны и укрепления здоровья граждан.



В состав совета включены 27 человек, его возглавляет Алексей Цыденов. Заместителями председателя совета назначены зампред правительства Бурятии по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов и депутат Хурала, бизнесмен Иринчей Матханов.



В совет также вошли министры здравоохранения и туризма, главы районов, директора научных институтов и ректоры вузов, а также представители общественных организаций.



Фото: «Номер один»