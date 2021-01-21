В Хурале Бурятии появится новый депутат

Место Галсана Дареева займет Игорь Логунов
В Хурале Бурятии в ближайшее время появятся два новых депутата. Один из них придет на смену ректору БГСХА Галсану Дарееву, которого глава республики Алексей Цыденов на днях пригласил в новый состав правительства на пост зампреда - министра сельского хозяйства и продовольствия РБ.
Галсан Дареев избрался в Хурал Бурятии в 2018 году по списку КПРФ. Однако после того, как глава республики предложил ему занять пост ректора сельхозакадемии, объявил о выходе из рядов компартии.
Согласно данным с сайта Избиркома, следующим за Галсаном Дареевым кандидатом в территориальной группе №14 стоит Игорь Логунов, он и должен занять место выбывшего депутата.
Информации о 53-летнем Игоре Логунове пока мало. Известно, что в 1990 году он окончил Волжское высшее военное строительное командное училище, проживает в Улан-Удэ, по состоянию на 2018 год работал главным инженером в ООО «Ангара».
Кроме того, в связи со смертью председателя Комитета по бюджету, налогам и финансам Зоригто Цыбикмитова в республиканском парламенте образовалась еще одна вакансия. Скончавшийся «единоросс» также прошел в Хурал по списку, однако ситуация с его заменой выглядит сложнее. Дело в том, что в территориальной группе №11 Зоригто Цыбикмитов был единственным кандидатом, кроме него в списке больше никого нет. Так что теоретически его мандат может отойти к кандидату из любой другой территориальной группы.
Фото: с личной страницы Игоря Логунова в «Одноклассниках»
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