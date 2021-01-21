В Хурале Бурятии появится новый депутат

Место Галсана Дареева займет Игорь Логунов





В Хурале Бурятии в ближайшее время появятся два новых депутата. Один из них придет на смену ректору БГСХА Галсану Дарееву, которого глава республики Алексей Цыденов на днях пригласил в новый состав правительства на пост зампреда - министра сельского хозяйства и продовольствия РБ.

Согласно данным с сайта Избиркома, следующим за Галсаном Дареевым кандидатом в территориальной группе №14 стоит Игорь Логунов, он и должен занять место выбывшего депутата.





