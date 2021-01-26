В Хурале Бурятии не стали публично обсуждать причину смерти Зоригто Цыбикмитова

Несмотря на требования депутата, руководство решило не углубляться в эту тему



Сегодняшняя внеочередная сессия Народного Хурала Бурятии началась с соболезнований по поводу смерти председателя бюджетного комитета парламента Зоригто Цыбикмитова. Председатель Хурала выступил с речью, в которой, помимо прочего, вкратце рассказал о биографии умершего депутата.

Однако даже такое выступление не обошлось без полемики. Так, депутат Игорь Бобков обратил внимание, что спикер Хурала умолчал о причине смерти Зоригто Цыбикмитова. Напомним, депутат



- От чего умер наш коллега? Мы уже много знаковых людей потеряли в нашей республике. Почему Потапова не смогли спасти? Почему Егорова не смогли спасти? Почему Цыбикмитова не смогли спасти? – вопрошал Игорь Бобков.



Руководство Хурала деликатно пояснило депутату, что сейчас не время обсуждать такие вопросы.



- Придет время, если вы зададите вопрос, люди ответят, - говорил зампред Хурала Цырен Доржиев.



Тем не менее, Игорь Бобков продолжил обсуждение.



- У меня душа не на месте. С таким развитием событий сколько мы еще коллег потеряем, жителей сколько еще потеряем? Может мне тогда кулуарно скажете, если публично не можете, - говорил он.



Спикер Хурала Владимир Павлов в ответ пояснил, что вопрос можно будет задать во время сессии представителю минздрава.



- Если сессия потребует, министерство здравоохранения пояснения даст, - сказал он.



Фото: «Номер один» Однако даже такое выступление не обошлось без полемики. Так, депутат Игорь Бобков обратил внимание, что спикер Хурала умолчал о причине смерти Зоригто Цыбикмитова. Напомним, депутат скончался из-за коронавируса - От чего умер наш коллега? Мы уже много знаковых людей потеряли в нашей республике. Почему Потапова не смогли спасти? Почему Егорова не смогли спасти? Почему Цыбикмитова не смогли спасти? – вопрошал Игорь Бобков.Руководство Хурала деликатно пояснило депутату, что сейчас не время обсуждать такие вопросы.- Придет время, если вы зададите вопрос, люди ответят, - говорил зампред Хурала Цырен Доржиев.Тем не менее, Игорь Бобков продолжил обсуждение.- У меня душа не на месте. С таким развитием событий сколько мы еще коллег потеряем, жителей сколько еще потеряем? Может мне тогда кулуарно скажете, если публично не можете, - говорил он.Спикер Хурала Владимир Павлов в ответ пояснил, что вопрос можно будет задать во время сессии представителю минздрава.- Если сессия потребует, министерство здравоохранения пояснения даст, - сказал он.Фото: «Номер один»