В Хурале Бурятии не стали публично обсуждать причину смерти Зоригто Цыбикмитова

Несмотря на требования депутата, руководство решило не углубляться в эту тему
Сегодняшняя внеочередная сессия Народного Хурала Бурятии началась с соболезнований по поводу смерти председателя бюджетного комитета парламента Зоригто Цыбикмитова. Председатель Хурала выступил с речью, в которой, помимо прочего, вкратце рассказал о биографии умершего депутата.
Однако даже такое выступление не обошлось без полемики. Так, депутат Игорь Бобков обратил внимание, что спикер Хурала умолчал о причине смерти Зоригто Цыбикмитова. Напомним, депутат скончался из-за коронавируса.
- От чего умер наш коллега? Мы уже много знаковых людей потеряли в нашей республике. Почему Потапова не смогли спасти? Почему Егорова не смогли спасти? Почему Цыбикмитова не смогли спасти? – вопрошал Игорь Бобков.
Руководство Хурала деликатно пояснило депутату, что сейчас не время обсуждать такие вопросы.
- Придет время, если вы зададите вопрос, люди ответят, - говорил зампред Хурала Цырен Доржиев.
Тем не менее, Игорь Бобков продолжил обсуждение.
- У меня душа не на месте. С таким развитием событий сколько мы еще коллег потеряем, жителей сколько еще потеряем? Может мне тогда кулуарно скажете, если публично не можете, - говорил он.
Спикер Хурала Владимир Павлов в ответ пояснил, что вопрос можно будет задать во время сессии представителю минздрава.
- Если сессия потребует, министерство здравоохранения пояснения даст, - сказал он.
Фото: «Номер один»
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