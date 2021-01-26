В Хурале Бурятии попытались ограничить обсуждение кандидатов в новое правительство

Инициативу единороссов раскритиковала оппозиция





Главный вопрос начавшейся сегодня внеочередной сессии Хурала посвящен утверждению кандидатур зампредов правительства, а также министров финансов и экономики. Напомним, недавно глава Бурятии отправил правительство в отставку, взамен предложив его новую структуру и кадровый состав. Большинство министров и зампредов сохранят свои посты, однако в правительстве появятся и новые лица

Впрочем, споры в парламенте начались даже не из-за самих кандидатур, а из-за формата обсуждения. Так, в самом начале сессии депутат-единоросс Анатолий Кушнарев предложил отказаться от традиционного для сессии часа заявлений, где каждый депутат волен высказаться на любую тему. Большинством голосов это предложение было принято.Чуть позже другой единоросс Михаил Гергенов предложил ограничить время выступления каждого кандидата вместе с вопросами депутатов до 15 минут. Хурал поддержал и это. Однако, кроме вопросов, депутаты имеют право и на выступления. И третье предложение Михаила Гергенова касалось именно этого – ограничить и выступления парламентариев 15 минутами на всех.Последнее вызвало недовольство оппозиции. Так, депутат от КПРФ Баир Цыренов обратил внимание на то, что существующий регламент со всеми его ограничениями создан для нормальной работы Хурала и урезание времени не пойдет на пользу. Также он напомним, что раньше Хурал обсуждал подобные вопросы по несколько дней, и при этом эффективность работы была выше.- Парламенты существуют для того, чтобы обсуждать вопросы, а не для того, чтобы покорно поднимать руку. Я понимаю, что у вас бизнес, охота побыстрее бежать деньги зарабатывать, - обратился он к господину Гергенову.Тем не менее, третье предложение Михаила Гергенова все же поставили на голосование. Однако нужного количества голосов оно не набрало. Таким образом, на выступления кандидатов и вопросы к ним выделено 15 минут, а количество выступлений депутатов по каждому из них не ограничено.Фото: «Номер один»