Признания в любви и просьбы о деньгах: в Хурале обсудили нового первого зампреда правительства

Депутаты дали напутствия Всеволоду Мухину





На сегодняшней внеочередной сессии Хурала Бурятии депутаты обсуждают новый кабинет министров. Напомним, 15 января Алексей Цыденов подписал указ об отставке республиканского правительства. Глава мотивировал свое решение желанием повысить эффективность по отдельным направлениям работы правительства. А уже через несколько дней глава республики утвердил новый состав правительства.

Однако окончательное решение должны принять депутаты Хурала, за которыми остается право дачи или не дачи согласия на назначения зампредов и двух министров: финансов и экономики.Первым парламентарии рассмотрели вопрос о назначении Всеволода Мухина на должность первого зампреда правительства Бурятии вместо покинувшего этот пост Игоря Зураева. Вопросов к кандидату нашлось немало. В частности, депутат Анатолий Ковалев предположил, что правительство республики отправлено в отставку из-за неэффективной работы. И поинтересовался, какие именно вопросы не смог решить предыдущий зампред и как Всеволод Мухин собирается исправлять эти ошибки.- Не хотел бы говорить о том, что какие-то направления не исполнены и ревизировать деятельности предыдущего правительства, - осторожно отвечал кандидат. - Я не хотел бы говорить о недостатках. Я хотел бы говорить о том, что буду делать я в случае одобрения.Также он добавил, что в случае одобрения проанализирует работы предшественника и если будут выявлены недостатки, то будет их исправлять.Депутат Тумэн Дондоков обратил внимание на то, что в бюджете этого года не заложены деньги на капитальный ремонт школ Бурятии.- Большинство школ построено в советское время и нуждается в капремонте. Но наряду с этим мы нашли деньги на СМИ – 160 млн рублей. И направляем деньги на религиозные конфессии, - говорил он. Я бы хотел, чтобы на капремонт школ постоянно направлялись деньги.Парламентарий Дмитрий Дружинин посоветовал будущему первому зампреду чаще встречаться с бизнес-сообществом. А Игорь Бобков почти признался чиновнику в любви.- Я не хочу байкотировать Мухина, я его очень уважаю, и даже почти люблю, - говорил он.Конкретное предложение в части организации работы экономического блока правительства прозвучало от депутата Андреяна Зыбынова. Он предложил возложить на минфин ответственность за получение доходов республиканского бюджета. Сейчас, к слову, министерство занимается только расходами, распределяя бюджетные деньги.- Это один из тех вопросов, которые относятся к суровым реалиям наступившего периода, - говорил он.В целом же претензий к Всеволоду Мухину у депутатов не нашлось. Окончательное решение по его назначению будет принято на тайном голосовании.Всеволод Мухин родился в 1978 году в городе Улан-Удэ.В 2000 году окончил с отличием Бурятский государственный университет по специальности «математические методы исследований операций в экономике». С 2000 года начал трудовую деятельность в Министерстве финансов РБ в должности ведущего специалиста отдела по работе с ценными бумагами.В 2002 году перешел на должность главного специалиста отдела экономического анализа и бюджетной политики Минфина. В апреле 2005 года стал консультантом того же отдела.В 2005 году защитил диплом по специальности «юрист-правовед» в Бурятском государственном университете.С мая 2005 года переведен на должность заместителя начальника отдела межбюджетных отношений. В октябре 2007 года назначен на должность начальника отдела межбюджетных трансфертов Минфина РБ.С апреля 2008 года – первый заместитель министра финансов Республики Бурятия.В декабре 2017 года назначен министром финансов Бурятии, сменив на этом посту Игоря Шутенкова.Фото: «Номер один»