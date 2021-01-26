Бывший коллега главы Бурятии вошел в число лучших губернаторов России

Старовойт и Цыденов работали вместе в минтрансе РФ





В Кремле назвали лидеров и аутсайдеров по доверию среди губернаторов Какие задачи дали регионам перед выборам в Госдуму

Итоги выполнения KPI для регионов подвели в Кремле на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике. В числе аутсайдеров по уровню доверия губернаторам — Владимирская область, Хакасия и Хабаровский край, выяснил РБК.



Внутриполитический блок Кремля провел очередной семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, который проходил в Подмосковье с 19 по 23 января. Кремлевские чиновники подвели итоги выполнения KPI (ключевых показателей эффективности) за 2020 год для внутриполитических блоков региональных администраций и самого внутриполитического блока Кремля.



Каждый вице-губернатор получил данные по выполнению KPI в своем регионе, но помимо этого им на экране продемонстрировали пятерку лидеров и аутсайдеров по уровню доверия главе региона и президенту.

В список лидеров по уровню доверия главе региона, по словам двух участников семинара, вошли Чечня, Адыгея, Курганская, Курская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Регионы возглавляют, соответственно, Рамзан Кадыров, Мурат Кумпилов, Вадим Шумков, Роман Старовойт и Дмитрий Артюхов.



В статье не упоминается Бурятия и место в рейтинге Алексея Цыденова. Однако в топе есть Роман Старовойт – коллега главы республики по минтрансу, он возглавлял Росавтодор и был заместителем министра. Курской областью он руководит с октября 2018 года.

В списке аутсайдеров по уровню доверия губернаторам — Хакасия, Владимирская область, Хабаровский и Красноярский края, а также Кемеровская область.



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