Кандидату на пост зампреда правительства Бурятии пообещали много проблем

Депутаты надеются, что тункинский опыт поможет Ивану Альхееву решить все вопросы





Кандидат на пост зампреда правительства, отвечающего за работу Минимущества, Минприроды, Минтуризма и Минкультуры Иван Альхеев выступил сегодня перед Хуралом. На эту должность теперь уже экс-глава Тункинского района претендует по предложению главы Бурятии, однако к обязанностям он сможет приступить только после одобрения депутатов.

Первый же вопрос, прозвучавший от депутата Игоря Бобкова, касался причин такого решения.- Вы являетесь главой муниципального образования «Тункинской район». На основании чего столь серьезный судьбоносный выбор пал именно на вас? Тунскинский район динамично развивается или другие муниципальные образования не блещут результатами? С чем связано то, что из всех глав районов выбор главы Бурятии пал именно на вас? – поинтересовался депутат.От самого Ивана Альхеева ответ на этот вопрос не прозвучал, поскольку он был задан не по регламенту. Однако ответить на него попытались другие депутаты, высказывающиеся по поводу кандидатуры на должность зампреда.В частности, в поддержку главы Тунскинского района высказались депутаты Инна Ивахинова, Николай Дашеев, Валерий Цыремпилов, Матвей Гершевич и Анатолий Кушнарев. Последний отметил, что Иван Альхеев занимался вопросами мусорной реформы, туризма и сохранения экологии на прежней должности.– Тот опыт, который он приобрел, я надеюсь, он в масштабе республики будет применять, - сказал Анатолий Кушнарев, добавив, что кандидат является упертым человеком при решении определенных проблем. - А пробоем этих у него будет очень много.Конкретику в части проблем, с которыми придется столкнуться будущему зампреду, внесли другие депутаты. В частности, Найдан Чимбеев напомнил о постоянно затоплении Наушек паводковыми водами из-за отсутствия дамбы, Игорь Марковец – о грязном воздухе в Улан-Удэ, а Михаил Гергенов – об историческом центре столицы Бурятии, который необходимо развивать.Окончательное решение по поводу кандидатуры Ивана Альхеева будет принято на тайном голосовании.Фото: пресс-служба главы Бурятии