Хурал Бурятии утвердил трех зампредов правительства

Одобрение депутатов получили Всеволод Мухин, Игорь Зураев и Иван Альхеев







Сегодня на внеочередной сессии Хурала Бурятии депутаты утверждают новый состав правительства. Делают они это в перерывах между обсуждением кандидатур, внесенных главой.

На данный момент парламентарии успели рассмотреть кандидата на пост первого зампреда правительства Всеволода Мухина, ранее занимавшего пост министра финансов республики, Игоря Зураева, который переходит с должности первого зампреда на пост зампреда - главы Полномочного представительства Бурятии при президенте РФ, и Ивана Альхеева, который также в статусе зампреда будет отвечать за работу Минимущества, Минприроды, Минтуризма и Минкультуры.Каждый из трех кандидатов набрал необходимое количество голосов. Так, из 59 присутствующих на сессии депутатов за Всеволода Мухина проголосовали 58 депутатов, один бюллетень оказался испорчен. За Игоря Зурева проголосовали 56 депутатов, против – 3. За Ивана Альхеева проголосовали 49 депутатов, против – 8, 1 воздержался.Напомним, 15 января Алексей Цыденов подписал указ об отставке республиканского правительства. Глава мотивировал свое решение желанием повысить эффективность по отдельным направлениям работы. А уже через несколько дней глава республики утвердил новый состав кабмина.Однако окончательное решение должны принять депутаты Хурала, за которыми остается право дачи или не дачи согласия на эти назначения.На очереди – утверждение Антона Виноградова на должность зампреда – министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии; Галсана Дареева на должность зампреда – министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии, Евгения Луковникова - на должность инфраструктурного зампреда, Петра Мордовского - на должность зампреда по безопасности, Вячеслава Цыбикжапова - на должность социального зампреда, Баира Цыренова - на должность зампреда - руководителя администрации главы и правительства республики. Также депутаты должны дать согласие на назначение Екатерины Кочетовой на должность министра экономики и Георгия Мадаева - на должность министра финансов.Фото: «Номер один»