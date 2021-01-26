Депутат о кандидате в зампреды правительства: «Много говорит, но и немало делает»

В Хурале Бурятии обсудили новое назначение Антона Виноградова





В Хурале продолжается обсуждение кандидатов на должности членов правительства, внесенных главой Бурятии после отставки республиканского кабмина. Одно из кадровых решений Алексея Цыденова – поставить на пост зампреда правительства — министра промышленности, торговли и инвестиций Антона Виноградова, ранее занимавшего должность зампреда - главы Полномочного представительства Бурятии при президенте РФ.

Сразу несколько депутатов Хурала задали кандидату на должность вопросы относительно миграции. Так, Сергей Дорош обратил внимание на отток жителей из деревень республики и поинтересовался, как будущий зампред собирается решать эту проблему.- Упор на IT-кластер, на небольшое производство на селе и на развитие малого и среднего бизнеса. Чтобы каждый предприниматель был услышан и получил поддержку, - отвечал Антон Виноградов, добавляя, что необходимо попытаться запустить закрытые предприятия в селах и сделать упор на высокотехнологичное производство.Кроме того, кандидат на высокую должность пообещал разобраться с множеством институтов развития, которые оказывают поддержку бизнесу и инвесторам. Напомним, депутаты не раз говорили о том, что институтов развития слишком много, траты на их содержание высокие, а эффективность вызывает вопросы.- Я планирую провести определённый кадровый и финансовый аудит, чтобы понять, как соответствуют отчеты на бумаге реальной политике, - говорил Антон Виноградов.Игорь Марковец в свою очередь обратил внимание на недостаточную подготовленность и оперативность министерства промышленности и торговли в части обеспечения лекарствами в прошлом году на фоне пандемии. И поинтересовался, есть ли у Антона Виноградова какие-то идеи по обеспечению жителей лекарствами и средствами защиты. На что кандидат отвечал, что работа будет идти одновременно с поставками лекарств с федерального уровня и по созданию местных производств.В целом же депутаты отнеслись к новому потенциальному зампреду положительно. И вспоминали его работу на должности сначала министра по инвестициям, а потом – на посту главы полномочного представительства.- Сначала казалось, что он немало говорит, но оказалось, что он немало и делает, - описывал кандидата председатель экономического комитета Хурала. И посоветовал ему обращать внимание не только на крупные предприятия, но и на малый и средний бизнес.Фото: «Номер один»