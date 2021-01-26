Потенциальному главе Минсельхоза Бурятии указали на дорогое мясо

Депутат Хурала предложил Галсану Дарееву пересмотреть сельхозполитику республики





В Народном Хурале продолжается обсуждение кандидатов на посты в обновленном правительстве Бурятии. На пост «сельскохозяйственного» зампреда правительства глава Бурятии внес кандидатуру ректора БГСХА Галсана Дареева. Однако, чтобы занять этот пост, ему нужно получить одобрение депутатов Хурала.

При общении с потенциальным зампредом депутаты интересовались не только будущим сельского хозяйства, но и настоящим. Причем, настоящее часто выглядит довольно депрессивно.- Среди всех регионов Республика Бурятия занимает первое место по экспорту крупно-рогатого скота, - говорил депутат Игорь Бобков. - Я ездил на центральных колхозный рынок. Цена на говядину: 380-420 рублей за килограмм. У нас первое место по экспорту КРС, но цены высокие на мясо. Как-то нелогично. Может, вы ортодоксальный подход к развитию сельского хозяйства измените?Галсан Дареев согласился, что республике нужно проработать вопрос о ценовом регулировании сельхозпродукции. Однако, добавил, что чем ниже цена на мясо, тем меньше заработают фермеры, что может иметь последствия. Что касается экспорта, то здесь цифры выросли за счет продажи скота в Казахстан, где принята программа по развитию животноводства.- Нашему фермеру выгоднее продавать туда, - констатировал Галсан Дареев.Такой ответ не устроил Игоря Бобкова. Он напомнил, что Бурятия ежегодно выделяет на поддержку фермеров более миллиарда рублей. Взамен же фермеры продают скот за пределы Бурятии, а цены на мясо внутри республики только растут.- Пересматривайте тогда всю эту политику! – предложил Игорь Бобков.Также у депутатов нашлись вопросы относительно отлова бродячих собак, разведению коренных пород скота, электроснабжению отдаленных фермерских хозяйств. Депутат Баир Доржиев предложил принять программу по развитию овцеводства, о чем ранее заявлял глава Бурятии, чтобы довести поголовье до полумиллиона овец.Также депутаты отметили, что сельскому хозяйству Бурятии нужна четкая и внятная программа развития.- Надо определить наши точки роста – мы хорошо можем выращивать мясо КРС, мясо овец. Мы не можем доить много молока, получать большие урожаи, - говорил, к примеру, Петр Носков, предлагая разработать республиканские меры поддержки отдельных перспективных направлений.- В селе сложнейшая ситуация. Нужно проехаться по каждому району и определить направления работы каждого района, - добавлял депутат Валерий Цыремпилов. - Нужно принять хорошую программу в масштабах республики.Окончательное решение о назначении Галсана Дареева депутаты примут во время тайного голосования после обсуждения всех кандидатов на посты в обновленном правительстве.Фото: «Номер один»