Рост цен на недвижимость больно ударил по бюджету Бурятии

Кандидат в зампреды признал, что это ставит под угрозу выполнение госпрограмм





Как уже сообщал «Номер один», на сегодняшней внеочередной сессии Хурала депутаты рассматривают внесенные кандидатуры на посты зампредов и министров в новом правительстве Бурятии. Свой пост среди прочих сохраняет зампред правительства Евгений Луковников, который отвечает за инфраструктурный блок.

Первый же вопрос зампреду касался роста цен на жилье, который случился в прошлом году на фоне введения дальневосточной ипотеки и ужесточения правил для застройщиков.- Это повлекло увеличение расходов бюджета на обеспечение жильем многодетных семей и так далее, - сетовал депутат Игорь Марковец. - Что в этом направлении делается и как этот рост сдержать?По словам Евгения Луковникова, правительства пытается удержать среднюю цену на квадратный метр жилья хотя бы на уровне 54-57 тысяч рублей. И признал, что рост цен сильно ограничивает возможность выполнения госпрограмм по обеспечению жильем льготных категорий граждан.Также депутаты в очередной раз подняли вопрос грязного воздуха в Улан-Удэ. Впрочем, здесь зампред ничего нового не сказал: как и прежде, правительство надеется на пеллеты, бездымный уголь, закрытие «грязных» котельных и тому подобное.Встал вопрос и по общественному транспорту.- Нужно обратить внимание на поселок Забайкальский и сотые кварталы. У нас в Улан-Удэ много мест, где маршрутный транспорт отказывается ездить, потому что нет твердого покрытия на дорогах, - говорил, к примеру, депутат Леонтий Красовский.По словам депутата Егора Олзоева, половина маршрутных автобусов ходит нелегально. На водном транспорте 70% судов, которые возят туристов, не имеют на это лицензии. То есть теневой сектор в транспорте значительно вырос.Отдельно депутаты обсудили нашумевший вопрос по голодовке работников ТГК-14.- Вы с ними встречались, делали заявление, что вопрос решен. Но, по моей информации, от этих обещанных мер руководство ТГК отказывается, – говорил депутат Баир Цыренов.На этот счет Евгений Луквоников пояснил, что вопрос у него на контроле и сейчас участники переговоров обсуждают, как повысить работкам зарплаты, не увеличивая тариф на тепло для населения.Решение по кандидатуре инфраструктурного зампреда депутаты примут на тайном голосовании. Оно состоится после того, как перед ними выступят все кандидаты, внесенные главой Бурятии.Фото: «Номер один»