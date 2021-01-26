Хурал высказал свое отношение к зампреду правительства по безопасности





Напомним, 15 января глава Бурятии заявил о роспуске правительства республики. Однако не все руководители лишились своих постов. Так, в число тех, кто сохранил свое место, вошел зампред правительства по безопасности Петр Мордовской.

Сегодня депутаты заслушали его среди прочих кандидатов на места в новом кабмине. Ведь по закону Хурал должен дать главе согласие на назначение зампредов.Народные избранники по большей части зампреда хвалили. Так, по словам Анатолия Кушнарева, благодаря Петру Мордвскому решается проблема с лесными пожарами и черными лесорубами.- Благодаря жесткой руке Петра Степановича мы можем спать спокойно, - говорил он.Другой депутат – Матвей Гершевич – похвалил зампреда за умение выстраивать отношения с силовыми структурами.– Он умеет с ними вопросы решать, и это очень важно, - говорил депутат.Среди пожеланий к зампреду прозвучала просьба включиться в решение проблемы с собаками из-за участившихся случаев нападения на людей.Впрочем, не все народные избранники оказались лояльны к Петру Мордовскому. Так, Игорь Бобков в очередной раз возмутился тем, что, не смотря на запреты, в Бурятии продолжает свободно продаваться омуль.- Почему омуль сегодня везде продают? В торговых сетях, в торговых точках, на трассах, в компании привозят, цены невысокие. Это беззаконие когда закончится? Разберитесь, пожалуйста, - заявил он.Окончательное решение по утверждению кандидатуры Петра Мордовского депутаты примут на тайном голосовании после того, как заслушают всех кандидатов в новый кабмин.Фото: «Номер один»