Хурал Бурятии утвердил всех предложенных главой зампредов и министров

В ходе голосования никаких неожиданностей не произошло





Сегодня на внеочередной сессии депутаты Хурала рассмотрели вопросы о назначении нового состава правительства Бурятии. Напомним, 15 января Алексей Цыденов подписал указ об отставке республиканского кабинета министров. Глава мотивировал свое решение желанием повысить эффективность по отдельным направлениям работы правительства. А уже через несколько дней глава республики утвердил новый состав правительства.