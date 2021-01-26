Хурал Бурятии утвердил всех предложенных главой зампредов и министров

В ходе голосования никаких неожиданностей не произошло
Сегодня на внеочередной сессии депутаты Хурала рассмотрели вопросы о назначении нового состава правительства Бурятии. Напомним, 15 января Алексей Цыденов подписал указ об отставке республиканского кабинета министров. Глава мотивировал свое решение желанием повысить эффективность по отдельным направлениям работы правительства. А уже через несколько дней глава республики утвердил новый состав правительства.
Однако окончательное решение должны были принять депутаты Хурала, за которыми оставалась право дачи или не дачи согласия на назначение земпредов и двух министров: финансов и экономики.
Как уже сообщал «Номер один», в первой половине сегодняшней сессии депутаты тайным голосованием утвердили кандидата на пост первого зампреда правительства Всеволода Мухина, ранее занимавшего пост министра финансов республики, Игоря Зураева, который переходит с должности первого зампреда на пост зампреда - главы Полномочного представительства Бурятии при президенте РФ и Ивана Альхеева, который в статусе зампреда будет отвечать за работу Минимущества, Минприроды, Минтуризма и Минкультуры.
Каждый из трех кандидатов набрал необходимое количество голосов. Так, из 59 присутствующих на сессии депутатов за Всеволода Мухина проголосовали 58 депутатов, один бюллетень оказался испорчен. За Игоря Зураева проголосовали 56 депутатов, против – 3. За Ивана Альхеева проголосовали 49 депутатов, против – 8, воздержался - 1.
Второе голосование состоялось после рассмотрения всех остальных кандидатур. Стояли вопросы об утверждении Антона Виноградова на должность зампреда – министра промышленности, торговли и инвестиций, Галсана Дареева - на должность зампреда – министра сельского хозяйства и продовольствия, Евгения Луковникова - на должность инфраструктурного зампреда, Петра Мордовского - на должность зампреда по безопасности, Вячеслава Цыбикжапова - на должность социального зампреда, Баира Цыренова - на должность зампреда - руководителя администрации главы и правительства республики. Также депутаты рассмотрели кандидатуры Екатерины Кочетовой – на должность министра экономики, а Георгия Мадаева - на должность министра финансов.
Итоги голосования таковы:
Антон Виноградов (утвержден):
За: 44
Против: 12
Воздержались: 0
Галсан Дареев (утвержден):
За: 48
Против: 6
Воздержались: 1
Евгений Луковников (утвержден):
За: 42
Против: 13
Воздержались: 0
Петр Мордовской (утвержден):
За: 43
Против: 13
Воздержались: 0
Вячеслав Цыбикжапов (утвержден):
За: 44
Против: 10
Воздержались: 1
Баир Цыренов (утвержден):
За: 48
Против: 8
Воздержались: 0
Екатерина Кочетова (утверждена):
За: 43
Против: 13
Воздержались: 0
Георгий Мадаев (утвержден):
За: 51
Против: 4
Воздержались: 1
Таким образом, новое правительство Бурятии окончательно сформировано, и все чиновники могут приступить к своим обязанностям.
Фото: «Номер один»
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